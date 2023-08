ATP Washington: Fritz setzt Siegesserie fort und steht im Halbfinale

Turnierfavorit Taylor Fritz hat am Freitag beim ATP-Tour-500-Turnier in Washington mit zwei Siegen den Einzug in das Halbfinale fixiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.08.2023, 07:31 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz hat in Washington am Freitag ganze Arbeit geleistet

Die erste Saisonhälfte ist für Taylor Fritz sicherlich nicht ganz nach Wunsch verlaufen, lediglich in Delray Beach hatte der US-Amerikaner richtig aufgeigen und den Titel holen können. Auch in Wimbledon, wo Fritz 2022 noch im Viertelfinale gestanden war, kam das Aus diesmal früher - nämlich schon in Runde zwei gegen Mikael Ymer. Vergangene Woche in Atlanta hat der 25-Jährige aber wieder Fahrt aufgenommen und in Atlanta souverän den Titel geholt. Vier Siege haben Fritz dort zu seinem sechsten Championat getragen, in Washington sind nun drei weitere dazugekommen, zwei davon in einer Doppelschicht am Freitag.

Zunächst besiegte Fritz Andy Murray mit 6:7 (2), 6:3 und 6:4, in der Night Session setzte er sich dann auch noch gegen Jordan Thompson durch. Das allerdings ging mit 6:3 und 6:3 einigermaßen leicht von der Hand. In der Vorschlussrunde trifft Fritz heute auf Tallon Griekspoor, der zunächst seine Partie gegen Gael Monfils erfolgreich beendete und im Anschluss John Jeffrey Wolf mit 7:5 und 6:4 bezwang.

Dimitrov ausgeruht ins Halbfinale

In der unteren Tableau-Hälfte hat dagegen Daniel Evans für eine kleine Überraschung gesorgt. Auch der Brite musste zweimal ran, besiegte im Achtelfinale Bresnik-Schützling Alexander Shevchenko sicher mit 6:4 und 6:3 und gewann dann auch noch gegen Frances Tiafoe mit 6:4 und 7:5.

Am besten ausgeruht kommt Grigor Diitrov in die Vorschlussrunde: Der Bulgare zog kampflos in das Halbfinale gegen Evans ein. ugo Humbert konnte nämlich zu seinem Viertelfinale gegen den Bulgaren nicht antreten.

Hier das Einzel-Tableau in Washington