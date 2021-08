ATP Washington: Nishikori trotz Reisestress siegreich

Kei Nishikori, der Sieger von 2015, ist erfolgreich in das ATP-Tour-500-Turnier in Washington gestartet. Und das, obwohl er erst vor wenigen Tagen noch bei den Olympischen Spielen aufgeschlagen hatte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.08.2021, 07:25 Uhr

© Getty Images Kei Nishikori in Washington

Der besondere Charme des professionellen Tennissports liegt ja auch darin, dass die Spieler nach Niederlagen in der Regel schon wenige Tage später wieder auf die Siegerstrasse zurückkehren können. Kei Nishikori etwa hat am vergangenen Donnerstag eine Niederlage der besonderen Art einstecken müssen: Der ohnehin eher verwegene Traum von einer olympischen Medaille wurde von Novak Djokovic im Viertelfinale von Tokio richtiggehend paniert, der Weltranglisten-Erste schenkte dem Lokalmatador nur zwei Spiele.

Und also machte sich Nishikori auf nach Washington zum dortigen 500er, das er 2015 für sich entscheiden konnte. Der Kontinentwechsel hat dem Japaner nicht geschadet, Nishikori gewann gegen Sam Querrey mit 6:4 und 6:4. Der Lohn dafür ist ein Treffen mit Alexander Bublik, der ebenfalls in Tokio am Start war, dort aber in Runde eins in einem engen Match Daniil Medvedev unterlag. Bublik ist in Washington an Position neun gereiht, Kei Nishikoris aktuelle Weltranglisten-Position von 67 gibt eine Setzung derzeit nicht her.

Zeit zur Eingewöhnung in Washington hatte aber auch Félix Auger-Aliassime, der in Tokio schon bei seinem ersten Auftritt im Einzel die Segel streichen musste. Gegen Ersatzmann Max Purcell. Auger-Aliassime geht in Washington hinter Rafael Nadal als Nummer zwei ins Rennen. Der erste Gegner des Spaniers hat sich in der Nacht von Montag auf Dienstag manifestiert: Es wird Jack Sock sein, der von der Aufgabe von Yoshihito Nishioka profitierte. Etwas überraschend hat sich ein weiterer Lokalmatador in die zweite Runde gespielt: Jenson Brooksby schlug den zweimaligen Major-Finalisten Kevin Anderson mit 7:6 (4) und 6:3.

Hier das Einzel-Tableau in Washington