ATP Washington: Rafael Nadal - Positives und Negatives an der Niederlage

Rafael Nadal ist bei seiner Rückkehr auf die ATP-Tour in Washington früh gescheitert. Eine Niederlage, die nicht ohne Folgen bleibt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 06.08.2021, 09:20 Uhr

Nicht alles war schlecht an der Achtelfinalniederlage von Rafael Nadal in Washington

Bereits der Start in das ATP-500-Event von Washington, bei dem Nadal in seiner langen Karriere gar zum ersten Mal aufgeschlagen hat, verlief denkbar holprig. Der Spanier, als haushoher Favorit in die Hauptstadt der USA gereist, mühte sich zu einem Drei-Satz-Sieg gegen Jack Sock, ein ähnlicher Kraftakt gegen den Südafrikaner Lloyd Harris förderte in den frühen Morgenstunden am Freitag kein derart positives Ergebnis zutage.

Nein, der Mallorquiner musste sich sensationell dem 24-jährigen Mann aus Kapstadt geschlagen geben, reist also mit gemischten Gefühlen zum ATP-Masters-1000-Event von Toronto, wo Nadal seine Nordamerika-Tour fortsetzen wird. Eines von nur zwei Turnieren, die vor dem nächsten Saisonhighlight - den US Open, welche die Grand-Slam-Saison 2021 beschließen werden - noch anstehen.

Fußbeschwerden bei Nadal besser

Zwar dürfte sich das in Washington getankte Selbstvertrauen beim Mallorquiner in Grenzen halten, zumindest die Beschwerden am Fuß, wegen denen Nadal in seiner Zweitrundenpartie noch "gelitten" hatte, hätten sich bei seinem zweiten Auftritt verbessert, wie Nadal nach seiner Niederlage erklärte: "Das Positivste ist, dass es meinem Fuß heute besser geht als gestern, das ist die beste Nachricht überhaupt."

Aus diesem Grund fiel die Bilanz nach der Achtelfinalniederlage für die hohen Ansprüche des 35-Jährigen durchaus positiv aus: "Ich konnte mich ein bisschen besser bewegen, und das ist sehr wichtig, vor allem für mich persönlich, um weiterhin Spaß am Sport zu haben, um weiterhin Energie zu haben und daran zu glauben, dass große Dinge möglich sind."

Tsitsipas überholt Nadal

Die letzten Wochen, sie seien alles andere als einfach gewesen für den Spanier, wie dieser zum wiederholten Male betonte: "Ich hatte es wirklich nicht leicht in den letzten zwei Monaten. Ich hatte eine Menge Probleme mit meinem Fuß. Ich konnte nicht an allen Tagen trainieren, an denen ich wirklich wollte, aber ich habe so viel getan, wie ich konnte. Für mich heißt es jetzt, einfach weiterzumachen", erklärte der Spanier. "Ich nehme die Herausforderung an, dass ich weiter arbeiten muss, und ich habe wahrscheinlich nächste Woche in Toronto eine weitere Chance. Ich werde weiterhin mein Bestes geben."

Durchaus schmerzen könnte Nadal zudem der Umstand, dass mit seiner Niederlage in Washington auch ein weiterer Rückschritt in Sachen ATP-Charts einhergeht. In der Weltrangliste, die seit etlichen Monaten überlegen von Novak Djokovic angeführt wird, rutscht der Mallorquiner nämlich weiter ab, wird am Montag hinter Stefanos Tsitsipas nur noch auf Rang vier gereiht werden. Nicht alles ist schlecht also an dieser überraschenden Achtelfinalnierderlage in Washington. Aber eben auch nicht alles gut.