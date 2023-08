ATP Washington: Tiafoe gewinnt knapp, Shevchenko überrascht

Beim ATP-Tour-500-Turnier in Washington sortiert sich schön langsam das Feld.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.08.2023, 07:22 Uhr

© Getty Images Frances Tiafoe ist in Washington gut gestartet

Auch wenn Frances Tiafoe in vor ein paar Wochen den Titel in Stuttgart geholt hat: Am liebsten und besten spielt der US-Amerikaner dann doch in der Heimat. Wie in dieser Woche in Washington, wo Tiafoe mit einem hart erkämpften 7:6 (5), 7:6 (5) gegen Aslan Karatsev das Achtelfinale erreicht hat. Nächster Gegner wird der immer stärker aufspielende Chinese Juncheng Shang sein, der sich gegen Ben Shelton in drei Sätzen behaupten konnte.

Für eine kleine Überraschung sorgte Alexander Shevchenko, der Schützling von Starcoach Günter Bresnik. Shevchenko besiegte Sebastian Korda mit 5:7, 7:6 (4) und 6:4 und spielt im Achtelfinale entweder gegen Gregoire Barrere oder Daniel Evans.

Für die größere Überraschung zeichnete Michael Mmoh verantwortlich, der sich gegen Hubert Hurkacz in einem Thriller mit 6:3, 6:7 (4) und 7:6 (4) durchsetzte. Mmoh wartet auf den Sieger der Partie zwischen Radu Albot und John Jeffrey Wolf.

An Position eins ist in Washington übrigens Taylor Fritz gesetzt, der vergangene Woche in Atlanta den sechsten Titel seiner Karriere holen konnte.

