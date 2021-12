ATP: Weihnachtsüberraschung - Novak Djokovic spielt auf Belgrads Straßen

Die Nummer eins der Herren-Weltrangliste Novak Djokovic spielte am ersten Weihnachtsfeiertag ein paar Bälle auf den verregneten Straßen der serbischen Hauptstadt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.12.2021, 15:43 Uhr

© YouTube Novak Djokovic spielte am ersten Weihnachtstag ein paar Bälle auf Belgrads verregneten Straßen

Novak Djokovic ist immer mal wieder für eine spaßige Überraschung gut. Am ersten Weihnachtsfeiertag staunten wohl einige Passanten nicht schlecht, wen sie da auf den verregneten Straßen von Belgrad bei ein paar locker gespielten Bällen zu sehen bekamen. Der Branchenprimus "himself" wurde erfreulicherweise beim spaßigen Hin und Her mit einer Handy-Kamera eingefangen.

Mit schawarzer Jacke, Jeans, hellen Sport-Sneakern und einem Head-Racket adjustiert, spielt der 34-Jährige einem oder mehreren nicht weiter erkennbaren Partner(n) mit viel Bedacht ein paar Bälle zu. Es ist nicht das erste Mal, dass der Serbe dabei gefilmt wird, mitten in der heimatlichen Metropole ein paar Ballwechsel auszutragen.

Im Februar des Vorjahres - also noch bevor die Corona-Pandemie richtig über Europa hereinbrach, wurde obiges Video aufgenommen, in dem "Nole" bei einer abendlichen Doppelschlacht im öffentlichen Straßenbereich seiner Heimatstadt zu sehen ist.