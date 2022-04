ATP: "Wenn ich mich bereit fühle" - Stan Wawrinka lässt Madrid aus

Nach der knappen Auftaktniederlage in Monte Carlo dürfte Stan Wawrinka erst wieder beim Masters-Turnier in Rom oder beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Genf zum Match-Racket greifen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 16.04.2022, 12:25 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka spielt nicht das ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid

Einiges lief schon erstaunlich gut für Stan Wawrinka bei seinem ersten ATP-Tour-Turnier nach einjähriger Verletzungspause: Beim ATP-Masters-Turnier in Monte Carlo musste "Stan the Man" zwar zum Auftakt eine 6:3,-5:7,-2:6-Niederlage gegen Alexander Bublik hinnehmen, war im Anschluss an die Partie jedoch durchaus zufrieden mit seiner Leistung, wie wir bereits Mittwoch berichtet hatten.

Nun hat sich der Schweizer mit seinem Team zusammengesetzt und einen Plan für die nächsten Wochen ausgearbeitet. Demnach möchte der Rückhand-Künstler in den nächsten Wochen nicht turniermäßig spielen: "Ich werde mir die Zeit nehmen, die ich brauche. Ich werde zurückkommen, wenn ich mich bereit fühle." Immerhin habe er ein Jahr lang an seiner Rehabilitation gearbeitet, um wieder auf den Platz zu kommen, um wieder das Publikum, die Atmosphäre, die Emotionen und den Nervenkitzel zu spüren.

Wohl keine Wildcard für die French Open

Die große Frage bleibt nun, wie lange die Pause für den Romanden dauern wird. Dass er auf das ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid verzichten wird, gilt als sicher. Ob er jedoch bereits beim Klassiker in Rom oder erst bei seinem Heimturnier im Schweizer Genf auf die Herrentour einsteigen wird, konnte oder wollte der 37-Jährige nicht zu Protokoll geben.

Für die French Open in Paris hat der dreifache Grand-Slam-Champion für eine Wildcard angesucht, glaubt aber gleichzeitig nicht daran, dass er sie auch bekommen wird: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mein Protected Ranking verwenden werde, die Wildcards werden an andere Spieler gehen."