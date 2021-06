ATP: Wimbledon als Maturareise für Lorenzo Musetti

Der Next-Gen-Spieler Lorenzo Musetti hat seine schulische Reifeprüfung abgelegt und belohnt sich nun mit einer Teilnahme in Wimbledon.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.06.2021, 00:42 Uhr

In Deutschland sagt man Abitur, in Österreich ist es die Matura und auf italienisch heißt sie „maturità“ - die Rede ist von der schulischen Reifeprüfung. Next-Gen-Hoffnung Lorenzo Musetti hat trotz des Stresses auf der ATP-Tour letzten Samstag seine mündliche Prüfung an einem sprachlichen Gymnasium im toskanischen Cecina abgelegt. Eine hoch einzuschätzende Schulbildung für einen kommenden Profisportler, die aller Ehren wert ist. Einzige Ungewissheit ist nur noch, ob er die Prüfung auch bestanden hat - das erfährt der 19-Jährige erst definitiv in einer Woche.

„Für mich ist es gut gelaufen. Ich denke, ich hab’s geschafft“, meinte der Italiener in einem Gespräch mit der ATP. Aufgrund der Prüfungen und der dazugehörigen Lernphase, konnte Musetti seit seinem Achtelfinal-Ausscheiden in Roland Garros kein Turnier mehr spielen. Jetzt freut er sich aber schon enorm auf Wimbledon: „Ich werde es sicher genießen auf Rasen zu spielen. Ich denke, das ist eine gute Mischung, eine gute Kombination - mein Spiel und Rasen.“ Was er sicher nicht mehr vermissen werde? „Unterwegs zu lernen“, so der aktuell Weltranglisten-58.