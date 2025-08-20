ATP Winston-Salem: Die nächste frühe Pleite für Stefanos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas ist beim ATP-Tour-250-Turnier in Winston-Salem gleich bei seinem ersten Auftritt gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.08.2025, 04:12 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Stefanos Tsitsipas läuft weiterhin seiner Form hinterher

Es gab Zeiten, da waren die Ambitionen von Stefanos Tsitsipas so groß, dass er in der Woche vor einem Grand-Slam-Turnier nur im äußersten Notfall ein Turnier gespielt hätte. Diese Zeiten allerdings sind vorbei. Nur: Der schwache Auftritt beim 3:6 und 2:6 gegen Bu Yunchaokete lässt auch nicht gerade auf Großtaten bei den US open schließen. Tsitsipas war an Position eins gesetzt in das Turnier gegangen - und kann sich jetzt auf den Weg nach New York City machen.

Stefanos Tsitsipas war ja nach dem kurzen Intermezzo mit Goran Ivanisevic als Coach wieder zu seinem Vater Apostolos zurückgekehrt. Die ersten Ergebnisse sind allerdings nicht gerade vielversprechend ausgefallen.

Mit Matteo Arnaldi erwischte es am Dienstag auch die Nummer sechs des Events. Arnaldi unterlag Botic van de Zandschulp mit 3:6 und 3:6. Weiter im Rennen ist dagegen die Nummer drei, Luciano Darderi, der sich gegen Mackenzie McDonald in drei engen Sätzen behaupten konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Winston-Salem