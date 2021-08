ATP Winston-Salem: Erstrunden-Kracher zwischen Andy Murray und Nick Kyrgios

In der ersten Runde des ATP-World-Tour-250-Turniers in Winston-Salem kommt es gleich zum Auftakt zu einem echten Leckerbissen - Nick Kyrgios fordert Andy Murray heraus.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 21.08.2021, 13:50 Uhr

© Getty Images Andy Murray und Nick Kyrgios treffen beim ATP-Hartplatz-Event in Winston-Salem in der ersten Runde aufeinander

„Brennen muss Salem“ - ein bekannter Buchtitel von Bestseller-Autor Stephen King, dem sich auch Hollywood bereits zweimal angenommen hat. Okay, okay - weder geht es in dem Buch um die Örtlichkeit Winston-Salem, das in der kommenden Woche der Austragungsort eines ATP-World-Tour-250-Events ist, noch wird es (hoffentlich) in der im US-Bundesstaat North Carolina befindlichen Großstadt zu echten Feuersbrünsten kommen. Richtig heiß wird es beim Vorbereitungsturnier für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres dennoch hergehen, wartet auf die Tennisfans doch bereits in der ersten Runde eine richtige Knallerpartie.

Publikumsmagnet und Enfant terrible Nick Kyrgios bekommt es zum Auftakt nämlich mit niemand geringerem als dem zweifachen Wimbledon-Champion Andy Murray zu tun. Während der Brite nach einer weiteren verletzungsbedingten Auszeit nach den Olympischen Spielen in Tokio diese Woche beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati durchaus einen Aufwärtstrend erahnen lies, kämpft der polarisierende Australier seit mehreren Wochen oder gar Monaten sowohl mit seiner Form, als auch mit seiner Motivation. Murray nannte den 26-Jährigen aus Canberra kürzlich - mit Einschränkung - als einen seiner Lieblingsspieler.

Struff, Koepfer und Marach/Oswald im Einsatz

Im Head-to-head der beiden führt übrigens „Sir Andy“ komfortabel mit 5:1, wobei der letzte Vergleich im Queen’s Club zu London auf Rasen an den Mann aus „Down under“ ging. Der Sieger des attraktiven Duells bekommt es in der zweiten Runde mit dem an 13 gesetzten US-Amerikaner Francis Tiafoe zu tun. Ebenfalls interessante Erstrunden-Duelle geben die Partien zwischen den beiden 22-jährigen Zukunftshoffnungen Corentin Moutet (Frankreich) und Emil Ruusuvuori (Finnland) sowie das französische Duell zwischen Gilles Simon und Arthur Rinderknech ab.

Für die DACH-Region sind in Nordamerika im Einzel die beiden Deutschen Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer am Start. Beide - Struff an 9 und Koepfer an 16 - sind in Winston-Salem gesetzt und haben damit zum Auftakt ein Freilos. In der zweiten Runde bekommt es der Warsteiner entweder mit dem Italiener Gianluca Mager oder einem Qualifikanten zu tun, während der Mann aus dem Schwarzwald entweder auf Marco Cecchinato oder Tennys Sandgren trifft. Im Doppel sind die Österreicher Oliver Marach und Philipp Oswald am Start. Sie treffen in der ersten Runde auf die belgische Paarung Sander Gille und Joran Vliegen.

