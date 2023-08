ATP Winston-Salem live: Dominic Thiem vs. Arthur Rinderknech im Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft in der ersten Runde des ATP-Tour-250-Turniers in Winston-Salem morgen nicht vor 00:30 Uhr auf Arthur Rinderknech. Das Match gibt es live im Livestream bei tennistv.com und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.08.2023, 02:22 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© GEPA Pictures Dominic Thiem trifft zum zweiten Mal auf Arthur Rinderknech

Es wird die zweite Begegnung zwischen Thiem und Rinderknech werden. Die erste hatte der Österreicher vor wenigen Wochen in Kitzbühel im Viertelfinale in drei Sätzen für sich entscheiden können.

Seitdem haben sowohl Dominic Thiem wie auch Arthur Rinderknech eine Spielpause eingelegt.

Thiem vs. Rinderknech - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Dominic Thiem und Arthur Rinderknech gibt es live nicht vor 00:30 Uhr im Livestream bei tennistv.com.

Hier das Enzel-Tableau in Winston-Salem