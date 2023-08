ATP Winston-Salem: Thiem oder Rinderknech - wer kommt auf Hartplatz schneller in Tritt?

Nachdem sie in Kitzbühel bei den Generali Open erstmals gegeneinander gespielt haben, stehen sich Dominic Thiem und Arthur Rinderknech nun auch in Winston-Salem gegenüber. Auf Hartplatz hat es für die beiden in diesem Jahr noch nicht mit Erfolgserlebnissen geklappt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.08.2023, 04:45 Uhr

Florian Silbereisen wird in Winston-Salem zwischen Arthur Rinderknech und Dominic Thiem nicht erwartet

Dominic Thiem ist also doch noch als Alternate in das Hauptfeld des ATP-Tour-250-Turniers in Winston Salem gerutscht, die ursprünglich zugestandene Wildcard war nicht nötig (Sebastian Korda, derzeit auf Formsuche, war ein dankbarer Abnehmer). Und s geht es nun innerhalb weniger Wochen zum zweiten Mal gegen Arthur Rinderknech - was insofern erstaunlich ist, als dass der Franzose praktisch gleich alt wie Thiem ist. Aber eben noch nicht in denselben Gefilden unterwegs war wie der US-Open-Champion von 2020.

Das Match gegen Rinderknech wird Dominic Thiem natürlich in erster Linie darüber Aufschluss geben, wie er sich nach dem Trainingsblock zuhause nun auf den US-amerikanischen Hartplätzen zurechtfindet. Es wird aber auch ein Indikator sein, wie wertvoll die Unterstützung des Publikums in Kitzbühel denn tatsächlich war. Denn eben dort hat es eben das bislang einzige Match zwischen Rinderknech und Thiem gegeben. Und es hätte auch in Richtung des Franzosen laufen können. Stattdessen machte Dominic Thiem die Kitzbühler Nacht mal wieder zum Tag, gewann mit 4:6, 6:3 und 6:4.

Thiem auf Hartplatz 2023 mit vier Niederlagen

Die letzte Partie des 29-jährigen Österreichers auf einem Hardcourt ist schon ein Zeitl her, in Miami setzte es zum Auftakt einen Niederlage gegen Lorenzo Sonego. Davor waren es nur drei Matches, beide endeten mit Pleiten: zu Beginn des Jahres in Adelaide gegen SoonWoo Kwon, dann bei den Australian Open gegen Andrey Rublev, später in Indian Wells gegen Adrian Mannarino (was angesichts des Spielverlaufs sehr geschmerzt hat).

Arthur Rinderknech hat sich wie Thiem nach Kitzbühel zwei Wochen frei genommen, die Erlebnisse in Miami (gegen Taro Daniel) und in Indian Wells (gegen Jiri Lehecka) waren ebenso frustrierend wie jene seines Erstrunden-Gegners in Winston-Salem. In Adelaide 2 verlor Rnderknech gegen Marc-Andrea Huesler, beim ersten Major in Melbourne gegen Yosuke Watanuki glatt in drei Sätzen.

Die Aussichten für den Sieger stehen nicht schlecht: Denn Botic van de Zandschulp, in Winston an Position acht gesetzt, kämpft seit Monaten mit Verletzungen. Gut möglich, dass der Niederländer sehr spät noch zurückzieht und einem Lucky Loser seinen Platz überlässt. Zunächst aber müssen Dominic Thiem und Arthur Rinderknech aber ausschnapsen, wer sich auf dem harten Geläuf schneller akklimatisiert.

