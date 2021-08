ATP Winston Salem: Ymer schockt Lokalfavoriten Tiafoe, jetzt gegen Alcaraz

Beim ATP-Tour-250-Event in Winston Salem ist mit Frances Tiafoe ein Lokalmatador ausgeschieden. Gescheitert ist auch Turnierfavorit Pablo Carreno Busta.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.08.2021, 13:51 Uhr

© Getty Images Mikael Ymer spielt heute um sein erstes ATP-Finale

Turniere direkt vor den vier Majors haben oft mit mindestens zwei Problemen zu kämpfen: Zum einen ist die Besetzung mit wenigen Ausnahmen nicht gerade überragend. Es sei denn, man kommt wie Novak Djokovic familiären Verpflichtungen nach wie in diesem Frühjahr in Belgrad: Da startete der Weltranglisten-Erste im Grunde nur, um dem Turnier , dem sein Bruder als Direktor vorstand, mehr Glanz zu verleihen. Djokovic ging die Sache dann auch mit der gebührenden Ernsthaftigkeit an, holte den Titel wie auch unmittelbar danach in Roland Garros.

Problem Nummer zwei: Der Vorbereitungscharakter steht eindeutig im Vordergrund. Wenn also ein grundsolider Spieler wie Pablo Carreno Busta gegen einen deutlich weniger soliden Spieler wie Ilya Ivashka in zwei Sätzen unterliegt wie am Donnerstag in Winston Salem, dann hat das sicherlich auch damit zu tun, dass der Spanier schon die US Open im Hinterkopf hat. Nichts gegen Ivashka: Der Mann aus Belarus hat in diesem Jahr schon Alexander Zverev geschlagen, in München war´s.

Im Halbfinale wartet auf Ivashka nun Emil Ruusuvuori. Der Finne (auch er hat Zverev 2021 schon geschlagen - in Miami) gewann gegen Routinier Richard Gasquet mit 7:6 (5) und 6:1.

Ganz sicher bis zum Äußersten bemüht hat sich in Winston Salem Lokalmatador Frances Tiafoe. Der US-Amerikaner startete gegen Mikael Ymer aus Schweden vor vollen Rängen auch gut, musste sich dann aber doch mit 7:6 (2), 2:6 und 3:6 geschlagen geben. Für Ymer tun sich plötzlich ganz neue Perspektiven auf, in der Vorschlussrunde kommt es zum Showdown mit dem 18-jährigen Carlos Alcaraz. Der Spanier setzte sich im letzten Match des Viertelfinal-Tages gegen Marcos Giron mit 7:6 (2) und 6:2 durch. Alcaraz, in diesem Jahr schon Sieger in Umag, hatte vor allem zu Beginn einige Probleme. Nach dem gewonnenen ersten Satz machte der Teenager aber kurzen Prozess mit dem dann wirklich letzten verbliebenen US-Amerikaner.

