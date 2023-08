ATP/WTA: Tsitsipas und Badosa - gesunde Rivalität auf dem Tennisplatz

Das beliebte Tennispaar Stefanos Tsitsipas und Paula Badosa treibt sich gegenseitig zu besseren Leistungen an - auch wenn das bedeutet, dass der eine den anderen überflügelt.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 09.08.2023, 07:18 Uhr

Derzeit liegt Stefanos Tsitsipas im ATP-Ranking auf Position vier. Auch dank des Titels beim ATP-World-Tour-250-Turniers in Los Cabos vergangene Woche konnte der Grieche diesen Montag Casper Ruud mit insgesamt 5.090 Zählern in der Herren-Weltrangliste überholen. Bis zur Spitzenposition fehlen dem Helenen allerdings mehr als 4.000 Punkte - dort thront der junge Spanier Carlos Alcaraz mit aktuell 9.225.

Genau diese Nummer-eins-Position ist es, die Tsitsipas unter allen Umständen erreichen will. Darauf weist jedenfalls ein Zitat des 24-Jährigen hin, das er im Zusammenhang mit seiner Beziehung zu Neo-Freundin Paula Badosa vom Stapel gelassen hat und über die sozialen Medien viral gegangen ist : "Mein Ziel ist es, Paulas beste Platzierung, nämlich Weltranglisten-Position Zwei, zu übertreffen."

"Auf eine gesunde Art konkurrieren"

Absolut verständlich, dass sich zwei Sportlergrößen wie Tsitsipas und Badosa auch als Konkurrent:innen sehen, wenngleich sie außerhalb etwaiger Mixed-Partien wettbewerbsmäßig niemals gegeneinander antreten werden. Aber auch der Vergleich über die sporteigene Ranglisten-Position ist Konkurrenz im eigentlichen Sinn.

Dass sich die Emotionen einmal in Neid oder Eifersucht wandeln könnten, glaubt der ATP-Finals-Champion von 2019 nicht: "Das Gute an uns ist, dass wir auf eine gesunde Art miteinander konkurrieren, also hoffe ich, dass ich ihren Rekord einstellen oder sogar überflügeln werde können." Interessant wäre zu erfahren, welches Ziel Tsitsipas am Schirm hätte, würde Badosa nach überstandener Verletzungspause den WTA-Olymp besteigen. Aber auch in diesem Fall würde den beiden mit Sicherheit etwas einfallen.