ATP/WTA: Zieht Cincinnati bald nach Charlotte?

Bekommen die Western & Southern Open bald eine neue Heimat in Charlotte/North Carolina?

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.05.2023, 14:59 Uhr

Gut möglich - zumindest ab 2026. Ab 2025 soll auch das 1000er-Turnier in Cincinnati ausgeweitet werden, auf ein 96er-Feld. Wie es aktuell bereits in Madrid und Rom der Fall ist.

Hintergrund für die Umzugsgedanken: Die "Beemok Capital" hatte das Turnier im vergangenen Jahr für rund 250 Millionen US-Dollar gekauft und will einen 400-Millionen schweren Tenniskomplex bauen. Anvisiert sei der Charlotte's River District, 40 Plätze sollen dabei entstehen. Darüber berichten mehrere US-Medien, unter anderem die größte US-amerkanische Tennisseite tennis.com mit Bezug auf den Business Courier.

Das Turnier in Cincinnati hat eine lange Tradition, beschreibt sich selbst als das landesweit älteste Profi-Tennisturnier, das im Ort seiner ersten Austragung gespielt werde. 2024 würde die 125. Auflage stattfinden. Womöglich dann aber zum vorletzten Mal in Cincy - auch wenn das Lindner Family Tennis Center noch nicht aus dem Rennen um eine Verlängerung sei, wie es heißt.

Entscheidung schon in diesem Sommer?

"Seit dem Verkauf des Turniers im vergangenen Jahr haben wir unser Interesse am Verbleib der Western & Southern Open in Cincinnati deutlich gemacht, auch wenn uns klar war, dass der neue Eigentümer mehrere Optionen prüfen würde", so David Nevers, der Vizepräsident für Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmenskommunikation der Western and Southern Financial Group. "Bis eine Entscheidung getroffen ist, werden wir weiterhin mit dem Beemok-Team zusammenarbeiten, um eine Lösung für die Erweiterung und Verbesserung des Turniers zu finden, sein volles Potenzial auszuschöpfen und es an seinem 124-jährigen Standort zu erhalten."

"Unser Prozess in anderen Städten folgt demselben Weg, den wir im Großraum Cincinnati eingeschlagen haben, um sowohl die Vorteile des Turniers für die örtliche Gemeinschaft darzustellen als auch die Möglichkeiten und Zwänge der Region zu bewerten", so die Ansage von Beemok Capital. "Wir haben produktive Gespräche mit staatlichen und lokalen Vertretern in Mason und Umgebung geführt und erhebliche Anstrengungen unternommen, um einen potenziellen Masterplan für die Erweiterung der Veranstaltung an ihrem derzeitigen Standort zu entwickeln. Wir haben großen Respekt vor der Stadt Mason und freuen uns darauf, das Turnier im August und in den kommenden Jahren hier auszurichten. Wir gehen davon aus, dass wir nach Abschluss des Turniers in diesem Sommer eine Entscheidung über den langfristigen Austragungsort treffen werden."