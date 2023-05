Auch Tiafoe beim UTS in Los Angeles am Start

Mit Frances Tiafoe wird neben Taylor Fritz ein weiterer Amerikaner beim Heimspiel in Los Angeles im Rahmen der UTS-Serie an den Start gehen. Begleitet werden die beiden unter anderem von Nick Kyrgios.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 14.05.2023, 10:27 Uhr

© Getty Images Neben Fritz nimmt auch Tiafoe an dem UTS-Event in Los Angeles teil.

Nachdem in der letzten Woche Taylor Fritz (ATP-Nr. 9), der australische Wimbledon-Finalist Nick Kyrgios und der ehemalige Top10-Spieler Diego Schwartzman aus Argentinien für das UTS-Event in Los Angeles verkündet wurden, wird sich bei der Veranstaltung in Kalifornien mit Frances Tiafoe auch die aktuelle Nr. 2 der USA hinzugesellen. Der 25-jährige überzeugte letzte Saison mit dem Einzug in sein erstes Grand Slam-Halbfinale bei den US Open.

Antreten wird die Nr. 12 im Ranking unter dem Spitznamen „Big Foe“. Auch für Fritz („The Hotshot“), Kyrgios („King“) und Schwartzman („El Peque“) sind die Pseudonyme schon festgelegt.

UTS Los Angeles findet vom 21. bis 23. Juli im Dignity Health Sports Park in Carson auf dem Campus der California State University in Dominguez Hills in einem Stadion mit 7.200 Sitzplätzen statt.