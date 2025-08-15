Auf ein Aug´ in die International Tennis Hall of Fame

Der Tennisfan als solcher reist ja eigentlich ganz gerne. Warum also nicht auch in die International Tennis Hall of Fame in Newport, Rhode Island?

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.08.2025, 17:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© privat / tennisnet Man stolpert nicht direkt in die International Tennis Hall of Fame - ein Besuch lohnt sich aber

Man stolpert nicht direkt rein in die International Tennis Hall of Fame in Newport, Rhode Island. Aber wenn der geneigte Besucher den in einer hübschen Ladenzeile ebenso hübsch integrierten Eingang in der Bellevue Avenue gefunden hat, der wird gleich mal belohnt: mit der Aussicht auf einen einzelnen, fein gepflegten Rasenplatz, der an diesem frühen Mittwochmorgen wie die meisten anderen Plätze von Frauen im besten Alter bespielt wird. Alle in Weiß, so viel Tradition muss sein. Was auch für den einzigen männlichen Teilnehmer auf den Courts gilt: den Club-Pro, der manche Ballwechsel mit einem „That is great tennis!“ kommentiert.

© privat / tennisnet Mittwoch ist offenbar Damentag in der HOF - oder gilt das für jeden Tag?

Aber was sollte man auch von einer Ruhmeshalle erwarten, die die Besten einer Disziplin ehrt - so wie Cooperstown im Bundesstaat New York dies mit den Baseball-Profis macht oder die Hockey Hall of Fame in Toronto mit den Eishockey-Cracks.

Nun sind es nur noch wenige Tage, bis die „Class of 25“ ihre wohlverdiente Ehrung bekommt, ab dem 21. August gehen die Feierlichkeiten für Maria Sharapova und Bob und Mike Bryan in Newport los. Sollte das jemand vergessen haben, weist ein ziemlich großes Billboard am angrenzenden Parkplatz noch einmal darauf hin.

© privat / tennisnet Die Tableaus der Challenger 2025 in Newport

Nun steht Newport ja nicht nur für die Hall of Fame, sondern seit Jahrzehnten, ja: mehr als 100, auch für Turniertennis auf Spitzenniveau. 1880 hat die USTA hier die US Open austragen lassen, in der vergangenen Jahren war es immerhin noch ein 250er-Turnier bei den Männern, in diesem Jahr waren beide Geschlechter zu einem Challenger am Start. Die Tableaus der beiden Events sind noch nicht abmontiert, so bekommen Zachary Svajda und Cathy McNally (mit ihrem Finalsieg gegen Tatjana Maria) noch ein paar Wochen nach Turnierschluss ein bisschen Aufmerksamkeit.

© privat / tennisnet Maria Sharapova und die Bryan Bros. Inc. werden in wenigen Tagen in die Hall eingeführt

Das Kernstück ist aber natürlich das Museum. 22 UD Dollar später darf man dieses betreten, gerne auch ein bisschen andächtig. Es gibt viele Accessoires zu sehen, gleich zu Beginn aus der jüngeren Vergangenheit. Roger Federer, noch kein Mitglied der Hall of Fame, hat etwa sein gesamtes Outfit zur Verfügung gestellt, das er bei seinem Wimbledon-Finalsieg 2007 gegen Rafael Nadal getragen hat.

© Getty Images Der Maestro hat sein Wimbledonsieger-Outfit von 2007 dagelassen

Kleider machen nicht nur Leute, sondern auch Tennisprofis. Und davon gibt es jede Menge zu sehen. Andererseits kommt auch die Entwicklung des Spielmaterials nicht zu kurz - erstaunlich, unter welchen Umständen und mit welchen Schlägern Tennisgeschichte geschrieben wurde.

Das Allerheiligste ist aber natürlich jener Saal, in dem die für würdig befundenen Legenden namentlich erwähnt und mit kleiner Historie beschrieben werden. Stefan Edberg hat da seinen Platz neben Boris Becker, Andre Agassi wurde zwischen seinem größten Widersacher Pete Sampras und seiner großen Liebe Stefanie Graf platziert.

© privat / tennisnet Andre Agassi zwischen Pete Sampras und Stefanie Graf - das könnte man als ausgewogen werten

Ein Besuch der Hall of Fame lohnt sich allemal. Auch wenn eine, an dieser Stelle schon öfter formulierte, Frage offen bleibt: Wie kann man eine Ruhmeshalle des Tennissports vollständig ernst nehmen, wenn Thomas Muster keinen Platz in ihr bekommen hat?