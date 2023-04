Auger-Alliassime: „Die Zeit zuhause konnte ich gut nutzen“

Aufgrund einer Knieverletzung pausierte Felix Auger-Alliassime (ATP-Nr. 9) nach seiner Zweitrunden-Niederlage in Miami gegen Francisco Cerundolo knapp vier Wochen lang. Beim ATP-Masters-Turnier in Madrid startet der Kanadier gegen Dusan Lajovic in die Sandplatz-Saison.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 29.04.2023, 12:36 Uhr

© Getty Images Felix Auger-Alliassime startet in Madrid seine Sandplatzsaison.

Das Spiel auf der roten Asche war bislang noch nicht die erklärte Lieblingsdisziplin von Felix Auger-Alliassime. Sein bestes Abschneiden in Roland Garros war das Erreichen des Achtelfinals im letzten Jahr, während er bei allen anderen Majors mindestens bis ins Viertelfinale vordringen konnte. Bei den Masters-Turnieren auf Sand wartet er ebenfalls noch auf den ganz großen Wurf, stehen dort bislang zwei Viertelfinals zu Buche.

Geringe Erwartungshaltung in Madrid

Aufgrund der mangelnden Vorbereitung und der fehlenden Matchpraxis stapelte der an Position 7 geführte Kanadier bei der Pressekonferenz am Media Day vorsichtshalber etwas tief: „Meine Ambitionen sind hoch, aber meine Erwartungen sind gering. In gewisser Weise hoffe ich gut abzuschneiden und bin auch zuversichtlich, aber gleichzeitig erwarte ich auch, dass es wirklich hart wird“.

Positive Nebenwirkungen der Auszeit

Nutzen konnte der 22-jährige die Zeit in seiner Heimat neben der mentalen Erholung auch für die Arbeit an seiner Fitness: „Es war gut, ich hatte Zeit, ein bisschen zuhause zu bleiben weg von der Tour und dem Stress nur Matches zu spielen. Neben der Reha hatte ich auch Zeit, ins Fitnessstudio zu gehen und an anderen Dingen als auf dem Platz zu arbeiten. Hoffentlich zahlt sich das in den kommenden Wochen aus.“

Schwerer Auftakt

Nach einem Freilos trifft der vierfache ATP-Titelträger in der zweiten Runde auf Dusan Lajovic (ATP-Nr. 40), der sich gerade in blendender Form befindet. Mit Siegen gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic und im Finale gegen den frisch gekürten Monte Carlo-Champion Andrey Rublev sicherte sich der 32-jährige Serbe in Banja Luka vor Wochenfrist seinen zweiten Titel auf der ATP-Tour und verbesserte sich im Ranking um 30 Plätze. Lajovic bezwang zum Auftakt in der spanischen Hauptstadt den Australier Jason Kubler, der sich momentan mit Weltranglistenplatz 63 auf seinem Karrierehoch befindet. In der dritten Runde wartet auf den Sieger der Begegnung entweder der deutsche Jan-Lennard Struff oder der US-amerikanische Youngster Ben Shelton.

Verstärkung im Laver Cup-Team

Ein ganz besonderes Highlight dürfte für Auger-Alliassime in diesem Jahr die Austragung des Laver-Cups vom 22. bis 24. September auf heimischem Boden in Vancouver darstellen. Nachdem er als erster Spieler der diesjährigen Veranstaltung verkündet wurde, gesellten sich in dieser Woche mit den US-Amerikanern Taylor Fritz und Francis Tiafoe, sowie dem Australier Nick Kyrgios weitere Spieler zum Titelverteidiger Team World, das auch in diesem Jahr von John McEnroe betreut wird. Für das von Bjorn Borg gecoachte Team Europe sind bislang Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas und Holger Rune nominiert.

