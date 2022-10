"Aus der Komfortzone": Belinda Bencic schnappt sich Dmitry Tursunov

Belinda Bencic (WTA-Nr. 14) hat die Gunst der Stunde genutzt und sich mit Dmitry Tursunov zusammengetan.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 19.10.2022, 12:52 Uhr

Im Vorfeld des Turniers von Guadalajara wurden die beiden bereits beim gemeinsamen Training gesichtet - im Gespräch mit der WTA nach ihrem Auftaktsieg über Leylah Fernandez bestätigte Belinda Bencic nun die Zusammenarbeit mit Ex-Profi und Coach Dmitry Tursunov.

Der hatte zuletzt mit Emma Raducanu am Tennis gewerkelt, mehr als ein paar Wochen aber hielt diese Liaison nicht. Tursunov war davor lange Zeit an der Seite von Aryna Sabalenka auf der Tour, danach mit Anett Kontaveit.

Tursunov, ehemals die Nummer 20 der Welt, hatte seine eigene Karriere in 2017 ausklingen lassen.

Bencic hatte ihre eigene Zusammenarbeit mit Sebastian Sachs nach den US Open beendet. Eine Herausforderung sehe sie in der Zusammenarbeit mit Tursunov, so Bencic, "ich bin nun außerhalb meiner Komfortzone, genau das wollte ich".

Sie sei "extrem glücklich", dass Tursunov sich entschieden habe, mit ihr zu arbeiten. Vor allem wolle sie ihr mentales Spiel verbessern, ihre Haltung als Pefektionistin ändern, auch Spiele hässlich gewinnen also.

Bencic schätzt klare Ansprache von Tursunov

"Ich denke, er hat einen klaren Plan und versucht einen, mental auf Dinge aufmerksam zu machen, die man dann vielleicht anders sieht als bisher", so die Schweizerin. "Er ist sehr ehrlich und hart in manchen Dingen, aber das ist genau das, was ich will. Ich brauche niemanden, der über alles redet, aber nicht zum Punkt kommt."

Bencic trifft in Guadalajara in Runde 2 auf Sloane Stephens. Beim 1000er-Turnier in Mexiko geht es für sie auch um wichtige Punkte für eine mögliche Qualifikation für die WTA Finals in Fort North.