Australian Open 2020 live: Dennis Novak vs. Dustin Brown im Liveticker

Dennis Novak trifft zum Auftakt der Qualifikation für die Australian Open 2020 auf Dustin Brown. Das Match gibt es ab 01:15 Uhr MEZ live bei uns im Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.01.2020, 11:59 Uhr

© GEPA Pictures Dennis Novak bekommt es mit Dustin Brown zu tun

Novak hat in der Vorwoche als österreichische Nummer zwei hinter Dominic Thiem beim ATP Cup in Brisbane gespielt und dort gegen Guido Pella gewonnen. Mit den dabei erzielten 65 Punkten steht der Niederösterreicher erstmals unter den besten 100 Spielern der Welt. Gegen Brown hat Novak 2016 in der Qualifikation für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres schon einmal gewonnen.

Hier das Qualifikations-Tableau für die Australian Open