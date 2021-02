Australian Open 2021 live: Stefanos Tsitsipas vs. Matteo Berrettini im TV, Livestream und Liveticker

Stefanos Tsitsipas bekommt es im Achtelfinale der Australian Open mit Matteo Berrettini zu tun. Die Partie könnt ihr ab ca. 10:15 Uhr MEZ live im TV und Stream auf ServusTV (Österreich), bei Eurosport sowie in unserem Match-Tracker verfolgen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.02.2021, 05:39 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas und Matteo Berrettini duellieren sich im Achtelfinale

Stefanos Tsitsipas und Matteo Berrettini standen sich auf höchster Ebene bislang nur einmal gegenüber: 2019 setzte sich der Grieche in der ersten Runde der Australian Open in vier Sätzen durch. Zwei Jahre später will der Italiener nun im Achtelfinale die Revanche vollziehen. In Melbourne präsentierten sich heuer bislang beide Spieler in guter Form, wenngleich Tsitsipas gegen Thanasi Kokkinakis über fünf Sätze gehen musste.

Tsitsipas vs. Berrettini - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Stefanos Tsitsipas und Matteo Berrettini ist als zweites nach 09:00 Uhr MEZ in der Rod Laver Arena angesetzt und gibt es am Montag ab ca. 10:15 Uhr MEZ live im TV und Livestream auf ServusTV (Österreich), bei Eurosport sowie in unserem Match-Tracker.

Hier das Einzel-Tableau der Herren bei den Australian Open

