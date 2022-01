Australian Open 2022 live: Philipp Kohlschreiber vs. Roberto Bautista Agut im TV, Livestream und Liveticker

Philipp Kohlschreiber trifft in der zweiten Runde der Australian Open 2022 auf Roberto Bautista Agut (3. Match nach 1:00 Uhr MEZ). Das Match wird live im TV auf Eurosport sowie im Stream im Eurosport Player angeboten. Hier gibt´s den Liveticker zur Partie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.01.2022, 16:45 Uhr

Philipp Kohlschreiber trifft in Runde zwei der Australian Open auf Roberto Bautista Agut

Philipp Kohlschreiber hat noch nicht genug. Mit 38 Jahren zeigte der Deutsche in der ersten Runde bei den Australian Open - zu denen Kohlschreiber eigentlich gar nicht anreisen wollte, nach einigen Absagen aber doch noch ins Hauptfeld rutschte - eine tadellose Leistung und fertigte den Italiener Marco Cecchinato in drei Sätzen ab.

In der zweiten Runde wartet auf Kohlschreiber nun ein Brett, geht es doch gegen den formstarken Spanier Roberto Bautista Agut, der beim ATP Cup mit Casper Ruud und Hubert Hurkacz immerhin zwei Top-Ten-Männer entwaffnen konnte. Im Head to Head zwischen Kohlschreiber und dem Spanier steht es jedoch 3:2 für den Deutschen, der auch das letzte Duell der beiden 2018 in Madrid in drei Sätzen für sich entscheiden konnte.

Kohlschreiber vs. Bautista Agut - wo es einen Livestream gibt

Hier das Einzel-Tableau der Männer