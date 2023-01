Australian Open 2023: Daniil Medvedev schlägt Giron, Felix Auger-Aliassime muss sich strecken

Während Daniil Medvedev gegen Marcos Giron eine regelrechte Machtdemonstration hinlegte, musste sich Felix Auger-Aliassime gegen Landsmann Vasek Pospisil gehörig strecken. Stan Wawrinka hingegen ist ausgeschieden.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 16.01.2023, 13:39 Uhr

Daniil Medvedev steht bei den Australian Open in Runde zwei

Daniil Medvedev ist mit einer starken Leistung in die Australian Open gestartet. Der Russe, Vorjahresfinalist beim ersten Major-Event der Saison, ließ gegen den US-Amerikaner Marcos Giron rein gar nichts anbrennen und löste mit 6:0, 6:1 und 6:2 sein Ticket für die Runde der letzten 64. Besonders von der Grundlinie agierte Medvedev nahezu fehlerfrei, gepaart mit einer starken Aufschlagsleistung gab es folglich für Giron nichts zu holen.

Damit hat der Weltranglistenachte zudem Kräfte sparen können, die im Turnierverlauf zweifelsfrei von Vorteil sein können. Der kommende Gegner, der mit einer Wildcard ausgestattete Australier John Millman, hielt sich etwa mit Marc-Andrea Hüsler fünf Sätze lang auf. Auch der möglicher Drittrundengegner Medvedevs, der formstarke Sebastian Korda aus den USA, gab zum Auftakt einen Satz ab. Im Viertelfinale könnte es im Übrigen zur Neuauflage des Vorjahresendspiels gegen Rafael Nadal kommen.

Auger-Aliassime ohne Glanz

Hart für seinen Einzug arbeiten musste indes Felix Auger-Aliassime. Die Nummer sechs des Turniers legte in seinem Auftaktduell mit Landsmann Vasek Pospisil einen regelrechten Horrorstart hin und lag schnell mi 0:5 zurück - wenig später musste der Youngster den Auftaktsatz mit 1:6 abgeben. Auch in der Folge agierte der Kanadier alles andere als dominant, zumindest in den entscheidenden Momenten zeigte Auger-Aliassime dann aber seine Klasse: Sowohl Satz zwei als auch Durchgang drei gingen im Tiebreak an den Favoriten.

Langsam, aber sicher war somit die Gegenwehr des Veteranen Pospisils gebrochen. Der Altmeister musste im vierten Abschnitt ein frühes Break hinnehmen, das sich Felix Auger-Aliassime nicht mehr nehmen lassen sollte. Schlussendlich verwandelte der Nordamerikaner seinen zweiten Matchball zum 1:6, 7:6 (4), 7:6 (3) und 6:3-Erfolg. In der Runde der letzten 64 geht es für den Weltranglistensiebenten gegen den Slowaken Alex Molcan.

Molcan schlägt Wawrinka

Dieser sorgte am Montagvormitttag (MEZ) nach großem Kampf für eine mittelschwere Überraschung. Der von Marian Vajda trainierte Slowake rang den dreifachen Grand-Slam-Champion Stan Wawrinka nach großem Kampf in fünf Sätzen nieder In Durchgang vier hatte der Schweizer bereits auf den Matchgewinn serviert. Im Tiebreak zeigte Molcan dann aber große Kämpferqualitäten und zwang Wawrinka immer wieder zu Fehlern. In Abschnitt fünf schien dem Routinier dann etwas die Power zu fehlen. Molcan siegte mit 6:7 (3), 6:3, 1:6, 7:6 (2) und 6:4.

Große Emotionen gab es indes in der 1573 Arena zu sehen. Dort gab der Australier Rinky Hijikata sein Hauptfeld-Debüt bei einem Grand-Slam-Turnier. Und zu diesem Anlass bot der Youngster vor Heimpublikum auch gleich die ganz große Show. Gegen den Deutschen Yannick Hanfmann gelang es Hijikata, einen 0:2-Satzrückstand aufzuholen und schließlich - vom frenetischen Jubel von den Rängen getragen - in einen emotionalen Fünfsatzerfolg zu verwandeln. Der Australier trifft in Runde zwei auf Stefanos Tsitsipas.

Früher am Montag haben Rafael Nadal (Hier geht's zum Spielbericht) und Jannik Sinner sowie Hubert Hurkacz in die Runde der letzten 64 beim Happy Slam geschafft.

