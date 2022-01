Australian Open: 80 Prozent Zuschauerkapazität für das Final-Wochenende

Das Final-Wochenende bei den Australian Open wird mit weiter erhöhter Kapazität über die Bühne gehen. Allen voran Ash Barty, Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis dürfen sich am Samstag über 80 Prozent Auslastung in der Rod Laver Arena freuen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 28.01.2022, 10:49 Uhr

Ash Barty darf sich im Endspiel der Australian Open über erweiterte Kulisse freuen

Wir schreiben das Jahr 1978: Christine O´Neil gewinnt gegen Betsy Nagelsen ihren ersten und einzigen Karriere-Titel bei einem Grand-Slam-Turnier. Und das ausgerechnet bei ihrem Heim-Grand-Slam in Down Under. Nun, 44 Jahre später, stehen die Weichen auf Richtung Wiederholung: Ein Sieg fehlt Überfliegerin Ash Barty nämlich nur noch auf den historischen Heimsieg bei den Australian Open, ein Sieg gegen Überraschungsfinalistin Danielle Collins.

Dieser besondere Tag für den australischen Tennissport wird nun augenscheinlich vor besonderer Kulisse in der Rod Laver Arena über die Bühne gehen. Wie am Freitag bekannt wurde, werden nicht nur 65 Prozent der Plätze im größten Stadion der Anlage besetzt sein dürfen, kurzfristig wurde die COVID-19-bedingte Kapazitätsbeschränkung auf 80 Prozent angehoben. Diese Anpassung nach oben konnte von Tennis Australia bei der zuständigen Regierung erwirkt werden.

Kyrgios/Kokkinakis im Doppel-Endspiel

Die bedeutet auch, dass sich die Überraschungsfinalisten Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis im Herren-Doppel über die bislang größte Kulisse bei ihren Matches freuen dürfen. Die beiden Lokalmatadoren, deren Auftritte im Paarlauf bislang ein Garant für ganz große, teilweise aber auch grenzwertige Stimmung auf den Rängen waren, treffen im rein-australischen Endspiel auf Matthew Ebden und Max Purcell. Festtagsstimmung dürfte hier garantiert sein.

Damit bleibt Australien seiner COVID-19-Linie jedoch nicht wirklich treu. Begonnen hat das erste Major-Event des Jahres noch mit einer maximalen Auslastung von 50 Prozent in der Rod Laver Arena, für die Finaltage wird diese nun also auf satte 80 Prozent erhöht. Und das inmitten der stärksten COVID-Welle, mit denen der Bundesstaat Victoria während der Pandemie zu kämpfen hatte, der 7-Tages-Schnitt liegt derzeit bei knapp über 14.000 Fällen. Anzumerken ist aber freilich auch, dass der Höhepunkt der derzeitigen Welle mit über 38.000 Fällen (12. Januar) bereits überwunden scheint.

Auch die für Sonntag geplanten Endspiele, allen voran das Herren-Finale, werden mit 80 Prozent Auslastung ausgetragen.