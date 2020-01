Australian Open: Alexander Zverev vs Marco Cecchinato im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev startet gegen den Italiener Marco Cecchinato in die Australian Open - ab 10.30 Uhr MEZ live im TV auf Eurosport, im Livestream via Eurosport Player und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 21.01.2020, 04:57 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] vor Beginn Herzlich willkommen bei den Australian Open zur Erstrundenpartie zwischen Marco Cecchinato und Alexander Zverev.

© Getty Images Alexander Zverev

Eigentlich hätte alles anders laufen können. Anderthalb Sätze hatte Alexander Zverev seinen Gegner Alex de Minaur und somit auch seinen Saisonstart 2020 beim neuen ATP Cup im Griff - als ihm plötzlich beides entglitt. Zverev verlor noch in drei Durchgängen, im Anschluss machte er gegen Denis Shapovalov und Stefanos Tsitsipas gerade mal neun Spiele, insgesamt.

Der missratene Saisonstart war also da, und auch die Doppelfehler, die er gehofft hatte, zum Ende der Vorsaison abgestellt zu haben, was auch Papa Zverev zu spüren bekam.

Zverev selbst versuchte, zu beruhigen: zu wenig Training - ein Tribut der Schaukämpfe mit Roger Federer ins Südamerika und China, dazu die Augen-OP und der frühe Start ins neue Jahr, im Gegensatz zum Schweizer, der ein ähnliches Programm letztlich doch stoppte und seine Teilnahme am ATP Cup absagte.

Zverev, so betonte er, habe die vergangene Woche in Melbourne so trainiert wie in einer normalen Vorbereitung und sagt: "Ich habe mehr Selbstvertrauen als beim ATP Cup, das ist mal sicher." Er hoffe auf "ein paar Matches" in Melbourne.

Auftaktgegner Marco Cecchinato ist hierbei ein gutes Los. Der Italiener, vor allem bekannt für seinen Halbfinaleinzug bei den French Open 2018 (nach einem dramatischen Sieg über Novak Djokovic), ist zuletzt abgerutscht, steht nur noch auf Platz 77 der Welt; Zverev, als Weltranglisten-Nummer 7, ist trotz Formschwäche der klare Favorit. Zumal Cecchinatos Erfolge auf Hartplatz eher überschaubar sind. Es ist das erste Match der beiden gegeneinander.

Wo kommt Zverev im TV?

Das Match zwischen Alexander Zverev und Marco Cecchinato ist als zweites Spiel in der Night Session in der Margaret Court Arena angesetzt, nach der Partie zwischen Simona Halep und Jennifer Brady (das um 9 Uhr MEZ startet). Im TV überträgt Eurosport, via Livestream seid ihr im Eurosport Player dabei und im Liveticker bei uns!