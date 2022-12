Australian Open: Craig Tiley mahnt mal wieder

Die Australian Open nicht mehr in Melbourne? Für Tennis-Australia-Chef Craig Tiley keine schöne, aber eine mögliche Vorstellung.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.12.2022, 14:32 Uhr

© Getty Images Craig Tiley hält alle Fäden in der Hand

Wenn man mal so darüber nachdenkt, welche Traditionen es im Tennissport gibt, die nicht unmittelbar mit dem sportlichen Geschehen zu tun haben, dann sollte man nicht den alljährlichen Auftritt von Craig Tiley kurz vor Beginn der Australian Open vergessen. Tiley, umtriebiger Chef von Tennis Australia, der für die Einführung des schon wieder eingestellten ATP Cups und des gerade laufenden United Cups mitverantwortlich zeichnet, stellt sich dann vor die TV-Kameras und verkündet mit schicksalsschwangerer Stimme, dass Melbourne als Standort für das erste Major des Jahres in Gefahr ist.

Weil es angeblich einige Städte gibt, die den Happy Slam sofort übernehmen würden. Interessanterweise war da auch mal Sydney im Gespräch, aber auch Shanghai soll vor ein paar Jahren Interesse angemeldet haben. Die Adressaten der Anmerkungen von Craig Tiley sind auch klar definiert: Es handelt sich um die politisch Verantwortlichen im Bundesstaat Victoria, die doch bitte durch noch großzügigere Unterstützungen den Verbleib in Melbourne sicherstellen sollten.

Craig Tiley und das gesunde Geschäftsmodell

Diese wird von den Politikern mit bislang über einer Milliarde australischer Dollar veranschlagt. „Die Australian Open werden nirgendwo hingehen“, sagte nach Tileys diesjährigen Anmerkungen der Polizeiminister von Victoria, Anthony Carbines. „Das beste, das die Victorians tun können, ist zum Turnier zu kommen und ihre Unterstützung zu zeigen.“

Craig Tiley weiß natürlich auch, dass Tennis Australia einen Goldschatz in Händen hält. „In guten Zeiten haben wir ein sehr gesundes Geschäftsmodell, sehr attraktiv für private Anleger. Da gab es also schon einiges an Interesse.“ Während der Corona-Pandemie soll Tennis-Australia allerdings bis zu 80 Millionen australische Dollar Miese gemacht haben. Der derzeitige Vertrag über die Austragung der ersten Grand-Slam-Veranstaltung des Jahres in Melbourne läuft übrigens noch bis 2039.