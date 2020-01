Australian Open: Die Favoriten bei den Herren

Die Australian Open 2020 sind vor der Tür. Dieses Jahr stellen aber vor allem die hohen Temperaturen und Luftbedingungen eine große Hürde für Spieler dar. Wir stellen daher eine Lösung für dieses Problem sowie die Favoriten der diesjährigen Auflage der Australian Open vor.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.01.2020, 18:16 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic und Rafael Nadal sind in diesem Jahr die großen Favoriten in Melbourne

Schon immer haben die Athleten in Down Under während des Turniers mit der großen Hitze zu dieser Jahreszeit zu kämpfen. In diesem Jahr nehmen die Temperaturen allerdings äußerst bedrohliche Ausmaße an und brechen hierbei sogar Rekorde. Das bedeutet für den Sport jedoch auch, dass sich die Veranstalter mit dieser besonderen Hürde auseinander setzen müssen, um Spielern einen reibungslosen Wettkampf zu ermöglichen.

Eine potenzielle Lösung stellt hierbei die sogenannte „Heat Stress Scale“ dar. Laut Betway Sport überprüft diese Skala mithilfe von Daten einiger Wetter-Messtationen auf Echtzeit, ob die Wetterbedingen für die Athleten noch zumutbar sind oder nicht. So können zusätzliche Pausen eingelegt werden, oder aber das Spiel zunächst unterbrochen werden. Die Sportler müssen sich somit auf einiges gefasst machen. Doch welche Athleten zählen trotz der Hitze zu den aussichtsreichsten Kandidaten auf den Titel in der Rod Laver Arena?

Kann Novak Djokovic seinen Erfolg wiederholen?

Letztes Jahr gewann Novak Djokovic zum siebten Mal in seiner Karriere die Australian Open und krönte sich damit zum Rekordsieger des Turniers. Auch dieses Jahr gilt der Serbe wieder als aussichtsreichster Kandidat auf seinen nächsten Grand Slam Erfolg. Nachdem er 2019 auch in Wimbledon gewinnen konnte, musste er während des Achtelfinals der US Open zwar verletzt aufgeben. Mittlerweile ist der Djoker aber wieder in voller Stärke zurück.

Holt Nadal den nächsten Titel?

Auch wenn sich Spanien beim ATP Cup zuletzt Serbien geschlagen geben musste und Rafael Nadal dem Djoker in zwei Sätzen unterlag, gilt der Spanier ebenfalls als aussichtsreicher Kandidat auf den Titel in Melbourne. Zwar konnte er erst einmal bei den Australian Open triumphieren, allerdings hat er zuletzt bei den US Open sein Können auf dem Hartplatz unter Beweis gestellt. Wer weiß, vielleicht gelingt Nadal ja auch der jahresübergreifende Grand Slam, wenn er auch in Melbourne, Paris und London gewinnt.

Gelingt Medvedev der erste große Erfolg?

Neben Zverev, Tsitsipas und Co. gehört Daniil Medvedev zu den Spielern der neuen, jungen Tennisgeneration. Der temperamentvolle Russe hat schon so manches Mal mit seinen Ausrastern für Aufsehen gesorgt, allerdings beweist auch er immer wieder seine unbestrittene Klasse auf dem Court. Bei den US Open 2019 zog er sogar bis in Finale ein, wo er schließlich jedoch Rafael Nadal unterlag. Eine Neuauflage dieses Spiels in Melbourne ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen.

Zieht Federer mit Djokovic gleich?

Ein Spieler darf natürlich nicht vergessen werden, wenn es um die Favoriten bei einem Grand Slam Turnier geht: Roger Federer. Der Schweizer gehört auch im fortgeschrittenen Alter zu den Besten der Welt und könnte mit einem Erfolg bei den Australian Open 2020 mit Rekordsieger Djokovic gleichziehen.

Die Australian Open 2020 versprechen schon jetzt, ein überaus spannendes Turnier zu werden. Behält man die „Heat Stress Scale“ im Auge, so wird auch die Hitze keine große Hürde darstellen.