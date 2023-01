Australian Open: Die fünf brennendsten Fragen vor der Auslosung

Um 5 Uhr mitteleuropäischer Zeit geht am Donnerstag die Australian-Open-Auslosung über die Bühne. Das sind die fünf brennendsten Fragen bei den Herren.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.01.2023, 19:08 Uhr

© Getty Images Wo landen Nick Kyrgios und Dominic Thiem?

Frage 1: Wo landet Novak Djokovic?

Der Topfavorit bei den diesjährigen Australian Open heißt zweifelsfrei Novak Djokovic. Oberschenkelprobleme hin, Oberschenkelprobleme her. Der Serbe wird für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres definitiv bereit sein. Wer noch Zweifel hat, möge sich seine Auftritte in Adelaide anschauen. Obwohl Djokovic in den vergangenen Monaten der beste Spieler der Welt war, wird er in Melbourne - und das auch nur aufgrund der Absage von Carlos Alcaraz - an Position vier gesetzt sein. Somit ist bereits in der Vorschlussrunde ein Duell mit Titelverteidiger Rafael Nadal möglich. Das sich wohl beide gerne ersparen würden. Zumal mit Casper Ruud am unteren Ende des Tableaus ein Spieler wartet, der für einen Sieg gegen Djokovic bei dessen Lieblingsturnier ein mittelgroßes Wunder benötigt.

Frage 2: Wo landet Alexander Zverev?

Beim United Cup hinterließ Alexander Zverev nicht den besten aller Eindrücke. Wie auch? Dem Deutschen fehlt nach seiner langen Verletzungspause schlichtweg noch die Matchpraxis. Bei den Australian Open erwartet der 25-Jährige von sich selbst daher keine Wunderdinge. Mit einer guten Auslosung könnte dennoch etwas möglich sein. An Position zwölf gesetzt, droht Zverev allerdings ein Achtelfinalduell gegen Felix-Auger-Aliassime oder Daniil Medvedev.

Frage 3: Wo landet Nick Kyrgios?

Klar ist: Gegen Nick Kyrgios will von den Topspielern in der Frühphase eines Grand-Slam-Turniers niemand spielen. Im vergangenen Jahr wurde Medvedev diese zweifelhafte Ehre bereits in Runde zwei zuteil, der Russe gewann in vier umkämpften Sätzen. In dieser Saison gestaltet sich die Ausgangslage etwas anders: Kyrgios startet als Nummer 19 ins Turnier und könnte demnach "erst" in der Runde der letzten 16 auf einen der absoluten Topspieler treffen.

Frage 4: Wo landet Dominic Thiem?

Bei den US Open stand Dominic Thiem mit Pablo Carreno Busta bereits in der ersten Runde ein Mann aus der erweiterten Weltspitze gegenüber. Der mit einer Wildcard ausgestattete Österreicher wird bei den Australian Open auf etwas mehr Losglück hoffen. Allerdings könnte es den 29-Jährigen sogar noch härter treffen. Dann etwa, wenn direkt neben ihm der Name Novak Djokovic aufscheinen sollte. Wobei: Eine Neuauflage des Endspiels von 2020 hätte für den neutralen Beobachter durchaus seinen Reiz.

Frage 5: Wo landet Stan Wawrinka?

Auch auf ein frühes Duell mit Stan Wawrinka können die Topstars der Szene wohl liebend gern verzichten. Denn der Schweizer zeigte beim United Cup gegen Alexander Bublik und Hubert Hurkacz zwei mehr als ansprechende Leistungen. Dass sich der 37-Jährige in Melbourne zudem äußerst wohlfühlt, weiß man spätestens seit seinem Triumph vor neun Jahren.