Australian Open: Die Geschichte von Dominic Thiem und Andrey Rublev

Dominic Thiem muss in Runde eins der Australian Open also gegen Andrey Rublev ran (live bei ServusTV, Eurosport und in unserem Ticker). Das ist auch angesichts der jüngsten Begegnungen der beiden keine gute Nachricht für den Österreicher.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.01.2023, 08:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Andrey Rublev und Dominic Thiem bei den ATP Finals 2020

Im vergangenen Sommer hat sich Dominic Thiem in Richtung Spanien aufgemacht. Thiem war mit seinem Wiedereinstieg in die ATP-Tour noch nicht ganz zufrieden, und weil Andrey Rublev gerade ein paar Tage Zeit hatte, gaben sich die beiden ein paar Trainingssessions, die selbst unbeteiligten Zuschauern die Schweißperlen auf die Stirn trieb. Denn Rublev kennt bekanntlich nur Vollgas. Und Dominic Thiem ist dieses Tempo gerne mitgegangen.

Nun treffen sich die beiden also in Runde eins der Australian Open 2023 (live bei ServusTV, Eurosport und in unserem Ticker). Freude wird darüber weder bei Thiem noch bei Rublev ausgebrochen sein. Denn der Russe hat beide Auftritte in Adelaide in den Sand gesetzt: beim ersten Turnier gegen Roberto Bautista Agut, beim zweiten gegen Thanasi Kokkinakis. Noch kein Grund, in Panik zu verfallen. Aber gerade das Aus beim Saisonauftakt wird Rublev, der tendenzielle viele Matches braucht, um seine Bestform zu erreichen, nicht geschmeckt haben.

Dominic Thiem wiederum hat in dieser Saison ein Wettbewerbsmatch hingelegt. Und dieses in der Qualifikation für Adelaide 1 gegen Soonwoo Kwon verloren.

Rublev gegen Thiem seit 2018 unbesiegt

Ist die Ausgangslage für das Erstrunden-Treffen in Melbourne nun also wenigstens einigermaßen ausgeglichen? Nun: eher nicht. Denn Andrey Rublev geht als Nummer fünf ins erste Major des Jahres. Dominic Thiem dagegen musste auf eine Wildcard des Veranstalters vertrauen, um überhaupt einen Platz im 128er-Raster zu bekommen.

Dazu kommt die Bilanz zwischen den beiden: Thiem hat die erste Begegnung 2017 in der Wiener Stadthalle einigermaßen glatt gewonnen, die zweite in Monte-Carlo 2018 schon nicht mehr so glatt. Seitdem haben sich Thiem und Rublev vier Mal bei einem ATP-Match getroffen - und der Russe hat alle Partien für sich entschieden. Und das ohne Satzverlust. Das letzte Kräftemessen gab es übrigens vor wenigen Monaten in Gijon, Rublev gewann damals mit 6:4 und 6:4.

Andererseits: Es ist davon auszugehen, dass Dominic Thiem topfit in dieses erste Match bei einem Major gegen Andrey Rublev geht. Und dies könnte dem US-Open-Champion von 2020 über die lange Distanz vielleicht zugute kommen.

Hier die bisherigen Partien zwischen Andrey Rublev und Dominic Thiem

Turnier/Jahr Sieger Ergebnis Gijon 2022 (Indoor/Hartplatz) Rublev 6:4, 6:4 ATP Finals 2020 (Indoor/Hartplatz) Rublev 6:2, 7:5 Wien 2020 (Indoor/Hartplatz) Rublev 7:6 (5), 6:2 Hamburh 2019 (Sand) Rublev 7:6 (3), 7:6 (5) Monte-Carlos 2018 (Sand) Thiem 5:7, 7:5, 7:5 Wien 2017 (Indoor/Hartplatz) Thiem 6:4, 6:3

Hier das Einzel-Tableau der Männer