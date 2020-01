Australian Open: Djokovic vs. Struff am Montag, Nadal und Thiem erst am Dienstag im Einsatz

Bereits am ersten Tag der Australian Open wird es zwischen Novak Djokovic und Jan-Lennard Struff zu einem wahren Kracher kommen. Auch Roger Federer, Ashleigh Barty und Serena Williams werden am Montag im Einsatz sein. Rafael Nadal und Dominic Thiem werden hingegen erst am Dienstag in das Turniergeschehen eingreifen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.01.2020, 10:50 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic und Jan-Lennard Struff

Zumindest auf Herrenseite ist es wohl das Duell, das für Weltklassentennis beinahe garantiert: Jan-Lennard Struff fordert in der ersten Runde Novak Djokovic. Und weil es der Veranstalter so will, kommen die Fans bereits am ersten Turniertag der Australian Open in den Genuss dieses Erstrundenkrachers.

Mit Roger Federer, Stefanos Tsitsipas und Matteo Berrettini werden zudem weitere Schwergewichte bereits am Montag im Einsatz sein. Die Spieler der unteren Hälfte kommen somit auch in den Vorteil, vor dem großen Finale einen Tag mehr Pause zu haben als ihr Endspielgegner.

Rafael Nadal, Daniil Medvedev und Dominic Thiem werden ihr erstes Match somit erst am Dienstag absolvieren. Die schwierigste Aufgabe wartet dabei wohl auf den Russen, der gegen Vorjahresviertelfinalist Frances Tiafoe eröffnen wird. Nadal spielt gegen Hugo Dellien, Thiem bekommt es mit Lieblingsgegner Adrian Mannarino zu tun.

Neuauflage zwischen Gauff und V. Williams

Anders als bei den Herren werden auf Damenseite die Akteure der oberen Hälfte am Montag im Einsatz sein. Unter anderem werden daher die Weltranglistenerste Ashleigh Barty, Titelverteidigerin Naomi Osaka und Serena Williams bereits am ersten Turniertag ihre Auftaktpartie bestreiten.

Darüber hinaus kommt es am Montag zur Neuauflage des Generationenduells zwischen Coco Gauff und Venus Williams. Die 15-jährige Gauff hatte ihr Idol in Wimbledon sensationellerweise besiegt. Auch Caroline Wozniacki, die nach den Australian Open ihre Karriere beenden wird, spielt bereits am 20. Jänner.

Aber auch am zweiten Turniertag kann sich das Damen-Programm durchaus sehen lassen. So können die Zuschauer am Dienstag unter anderem die Duelle zwischen Karolina Pliskova und Kristina Mladenovic bzw. Donna Vekic und Maria Sharapova verfolgen.

Die gesamte Auslosung der Herren im Überblick

Die gesamte Auslosung der Damen im Überblick