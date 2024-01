Australian Open: Dominic Thiem im Hauptfeld dabei

Dominic Thiem musste um die direkte Teilnahme im Hauptfeld der Australian Open zittern. Durch die erste offzielle Absage eines Spielers ist diese nun sicher.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 05.01.2024, 15:35 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem kann mit der Hauptfeld-Teilnahme in Melbourne planen.

Nach der Meldefrist für den ersten Grand Slam des Jahres war Dominic Thiem der erste Nachrücker für eine Teilnahme im Hauptfeld in Melbourne. So war lange unklar, ob der ehemalige Top10-Spieler nicht sogar den langen Weg über die Qualifikation gehen muss, um sich für den Main Draw zu qualifizieren.

Doch nun ist der Platz im Hauptfeld sicher! Der Langzeitverletzte Reilly Opelka, der vorsorglich für den "Happy Slam" gemeldet hat, jedoch schon die Vorbereitungsturniere in Australien absagte, zog nun auch aus dem Starterfeld in Melbourne raus. So hat Dominic Thiem einen Platz im 128er-Feld sicher.

Niederlage gegen Rafael Nadal in Brisbane

In dieser Woche scheiterte Thiem nach erfolgreicher Qualifikation in der ersten Hauptrunde an Rafael Nadal. Ein Wiedersehen wäre auch in der ersten Runde in Melbourne möglich, jedoch können beide Spieler als Ungesetzte auch direkt auf die großen Namen zum Auftakt treffen.