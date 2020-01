Australian Open: Dominic Thiem und Rafael Nadal begegnen sich in Bestform

Von Match zu Match gesteigert: Das lässt sich sowohl von Dominic Thiem als auch von Rafael Nadal vor dem Viertelfinal-Clash (Mittwoch, 09:30 Uhr MEZ, live bei Eurosport, in Österreich bei ServusTV und in unserem Liveticker) bei den Australian Open 2020 sagen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.01.2020, 09:22 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Dominic Thiem freut sich über Gael Monfils als Gegner - immer

Ja, es stimmt natürlich: im Rahmen eines Grand-Slam-Turniers hat sich Dominic Thiem noch nicht gegen Rafael Nadal durchsetzen können: Vier Mal gab es diese Begegnung bei den French Open, einmal in New York City, zu jedem Anlass gewann am Ende Nadal. Manchmal rechtschaffen glatt, gerade auf dem Hartplatz im Arthur Ashe Stadium nur in einem Foto-Finish.

Aber wie wäre es denn damit? Mit Blick auf die jeweils ersten Partien des Jahres gegen Nadal hat Thiem immerhin zweimal die Nase vorne gehabt: 2016 in Buenos Aires und 2019 in Barcelona. Es könnte also etwas drin sein für die österreichische Nummer eins in deren ersten Viertelfinale überhaupt bei den Australian Open.Thiem ließ sich am Montag von Gael Monfils jedenfalls nicht weiter stören. Das Spiel des Franzosen behagt dem Weltranglisten-Fünften sehr, zumal Thiem einer der wenigen Spieler auf der Tour sind, die in puncto Antrittsschnelligkeit mit Monfils mithalten können. Gute Beinarbeit wird auch gegen Nadal gefragt sein, gut, dass sich der Gesundheitszustand von Dominic Thiem wieder zum Positiven gewendet hat.

Thiem und Nadal immer besser

Thiem musste gegen Alex Bolt über fünf Sätze gehen, ein derartiges Schicksal blieb Rafael Nadal erspart. Nick Kyrgios hat den Branchenprimus mal wieder gequält, sogar so weit, dass Nadal bei Satzball im dritten Durchgang einen Doppelfehler produziert hat - und im vierten Satz das Match zunächst nicht ausservieren konnte. Das Resultat blieb dennoch das letztlich zu erwartende: Nadal kämpfte sich unter die letzten Acht, Kyrgios gab den Fans alles, was ihm nach der Langzeit-Affäre mit Karen Khachanov in Runde drei noch zur Verfügung stand.

Vor Dominic Thiem ist Rafael Nadal naturgemäß gewarnt. „Ein sehr hartes Match“, erklärte der Spanier in seiner Pressekonferenz nach dem Sieg über Kyrgios. „Er spielt auf einem sehr hohen Level. Dominic ist ein Spieler, den ich sehr mag. So wie er arbeitet, die Art und Weise, wie er spielt.“ Es werde ein sehr hartes Match, aber ihm, Nadal, ginge es von Tag zu Tag besser.

Was aber auch für Dominic Thiem gilt - der nach seinem Auftritt gegen Gael Monfils von seinem besten Match des Turnieres sprach. Dass Nadal anno 2020 nicht unverwundbar ist, hat im Übrigen nicht nur Nick Kyrgios gezeigt: Beim ATP Cup verlor die Nummer eins der Welt gegen David Goffin und im Endspiel gegen Novak Djokovic. Sollte Thiem nicht nur Nadal schlagen, sondern gleich das ganze Turnier gewinnen, dann würde dies im Übrigen auch für Mutter Karin Konsequenzen haben. Immerwährende. Ein Tattoo würde fällig, so Thiem nach seinem Erfolg gegen Gael Monfils.

Die bisherigen Matches zwischen Rafael Nadal und Dominic Thiem

Jahr Turnier (Belag) Ergebnis Sieger 2019 Roland Garros (Sand) 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 Nadal 2019 Barcelona (Sand) 6:4, 6:4 Thiem 2018 US Open (Hartplatz) 0:6, 6:4, 7:5, 6:7(4), 7:6 (5) Nadal 2018 Roland Garros (Sand) 6:4, 6:3, 6:2 Nadal 2018 Madrid (Sand) 7:5, 6:3 Thiem 2018 Monte Carlo (Sand) 6:0, 6:2 Nadal 2017 Roland Garros (Sand) 6:3, 6:4, 6:0 Nadal 2017 Rom (Sand) 6:4, 6:3 Thiem 2017 Madrid (Sand) 7:6 (8), 6:4 Nadal 2017 Barcelona (Sand) 6:4, 6:1 Nadal 2016 Monte Carlo (Sand) 7:5, 6:3 Nadal 2016 Buenos Aires (Sand) 6:4, 4:6, 7:6 (4) Thiem 2014 Roland Garros (Sand) 6:2, 6:2, 6:3 Nadal

Hier das Einzel-Tableau bei den Australian Open 2020