Australian Open: Emma Raducanu prolongiert Grand-Slam-Serie gegen Sloane Stephens

Emma Radcuanu ist mit einem Dreisatzerfolg über Sloane Stephens in die Australian Open 2022 gestartet.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.01.2022, 14:01 Uhr

© Getty Images Emma Raducanu durfte gegen Sloan Stephens jubeln

Zumindest auf der höchsten Turnierebene läuft es für Emma Radcuanu weiterhin rund: Die amtierende US-Open-Siegerin schlug Sloane Stephens zum Auftakt der Australian Open mit 6:0, 2:6 und 6:1 und feierte somit inklusive der Qualifikationssiege in New York ihren elften Grand-Slam-Matcherfolg in Serie.

Seit ihrem Überraschungstriumph bei den US Open hatte Raducanu bei vier Niederlagen nur zwei Siege gefeiert. Gegen Stephens zeigte die 19-Jährige jedoch eine über weite Strecken starke Leistung und sorgte somit auch für den ersten Erfolg unter Neo-Trainer Torben Beltz. In Runde zwei trifft die Britin auf Danka Kovinic.

"Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung. (...) Ich denke nicht, dass das Resultat die Qualität des Matches widerspiegelt", meinte Raducanu im Anschluss an ihren Auftaktsieg.

Raducanus Finalgegnerin in New York, Leylah Fernandez, musste sich hingegen bereits verabschieden. Auch für die deutsche Nummer eins Angelique Kerber ist das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres bereits beendet.

Zum Einzel-Tableau der Damen