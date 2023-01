Australian Open für Kyrgios nicht in Gefahr - sagt der Manager

Der Rückzug von Nick Kyrgios vom zweiten ATP-Tour-250-Turnier in Adelaide hat Fragen aufgeworfen. Der Manager des Australiers bestätigt nun aber, dass Kyrgios beim ersten Major des Jahres am Start sein wird.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.01.2023, 12:54 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios soll rechtzeitig zu den Australian Open fit werden

Man möge doch bitte zunächst einmal nachfragen, bevor man sich an einer Diskussion beteiligt. Und also sprach Daniel Horsfall, der Manager von Nick Kyrgios. Die Verletzung, wegen der sein Schützling nicht nur den United Cup, sondern auch das zweite ATP-Tour-250-Turnier in Adelaide sausen lassen musste, gebe es tatsächlich, so Horsfall. Aber: „Wir sind sehr aufgeregt und arbeiten täglich daran, um für die Australian Open bereit zu sein.“

Wo für Nick Kyrgios wieder doppelte Arbeit ansteht. Denn an der Seite von Kumpel Thanasi Kokkinakis soll ja auch der Titel im Doppel verteidigt werden. Den gewann die beiden Lokalmatadore Anfang 2022 gegen Matthew Ebden und Max Purcell, das Nachspiel war kein schönes. Immerhin triumphierten Ebden/Purcell wenige Monate später in Wimbledon.

Kyrgios seit Tokio ohne Einzel-Match

Das letzte Wettkampf-Match im Einzel, das Nick Kyrgios bestritten hat, trug sich im Achtelfinale von Tokio zu, wo er gegen Kamil Majchrzak in drei Sätzen gewann. zum Viertelfinale gegen Taylor Fritz konnte er dann schon nicht mehr antreten. Seitdem war Kyrgios als Einzelkämpfer lediglich bei Schaukampfturnieren im Einsatz.

Im vergangenen Jahr war für Nick Kyrgios bei seinem Heim-Major bereits in Runde zwei gegen Daniil Medvedev Schluss. Für diese Niederlage revanchierte sich der Australier später im Jahr sowohl in Montreal wie auch bei den US Open.