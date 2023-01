Australian Open: Gauff biegt Raducanu - Kvitova, Andreescu ausgeschieden

Cori Gauff hat in einem engen Match gegen Emma Raducanu die dritte Runde der Australian Open 2023 erreicht. Ausgeschieden sind mit Petra Kvitova und Bianca Andreescu dagegen zwei ehemalige Grand-Slam-Siegerinnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.01.2023, 12:37 Uhr

© Getty Images Cori Gauff musste sich gegen Emma Raducanu ordentlich strecken

Gegen Ende des ersten Matches der Night Session in der Rod Laver Arena sah es danach aus, als könne Emma Raducanu doch noch die Wende gegen Cori Gauff schaffen. Die Britin holte einen Break-Rückstand auf, dominierte die Ballwechsel. Gauff rettete sich nur mit allergrößter Mühe in ein Tiebreak. Und auch dort gab Raducanu den Ton an. Scheiterte dann aber an zu vielen Fehlern, die man gemeinhin in der Kategorie „vermeidbar“ einordnet.

Gauff gewann mit 6:3 und 7:6 (4) und spielt in Runde drei nun entweder gegen Qinweng Zheng oder Bernarda Pera.

Ausgeschieden ist dagegen mit Bianca Andreescu die US-Open-Siegerin von 2019. Andreescu begann gegen Cristina Bucsa stark, musste sich am Ende aber doch mit 6:2, 6:7 (7) und 4:6 geschlagen geben. Der Lohn für die spanische Qualifikantin? Ein Treffen mit Iga Swiatek, die gegen Camila Osorio keine Probleme hatte.

Nicht mehr dabei ist auch Petra Kvitova, die sich gegen Anhelina Kalinina aus der Ukraine einfach zu viele Fehler gönnte. Kalinina gewann mit 6:4 und 7:5 und bekommt es gleich wieder mit einer tschechischen Major-Triumphatorin zu tun. Nämlich mit Barbora Krejcikova, die beim 6:4 und 6:1 gegen Clara Burel nichts anbrennen ließ.

