Australian Open: Hammerlos für Siegemund, machbare Aufgaben für Zverev und Kerber

Die Auslosung für die Australian Open ist erfolgt. Aus deutscher Sicht gibt es durchaus angenehme Aufgaben wie auch absoluten Hammerlose zu berichten.

von SID/tennisnet

zuletzt bearbeitet: 05.02.2021, 17:08 Uhr

Laura Siegemund bekommt es in Runde eins mit einer 23-fachen Grand-Slam-Siegerin zu tun

Die Auslosung der ersten Runde der Australian Open hat Laura Siegemund direkt eine Höchstschwierigkeit beschert. Die 32-Jährige aus Metzingen trifft auf die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams aus den USA. Allerdings ist Williams offenbar angeschlagen, sie sagte ihre Halbfinal-Teilnahme bei einem Vorbereitungsturnier in Melbourne aufgrund von Schulterproblemen ab.

"Sie wird sich so teuer wie möglich verkaufen und muss darauf hoffen, dass Serena anfangs ein bisschen Turniernervosität mit sich bringt", sagte Barbara Rittner, Damen-Chefin im Deutschen Tennis Bund (DTB), dem SID: "Aber das ist eine sehr undankbare Aufgabe, die man nicht kriegen möchte."

Gutes Los für Zverev und Kerber

Die deutschen Spitzenspieler Alexander Zverev (23/Hamburg) und Angelique Kerber (33/Kiel) haben dagegen vergleichsweise leichtere erste Aufgaben erwischt. Der Weltranglistensiebte Zverev trifft zunächst auf Williams' Landsmann Marcos Giron (27/ATP-73.), Kerber auf ihre Landsfrau Bernarda Pera (26/WTA-63.).

Auch in Runde zwei würde für Zverev wohl die ganz große Bewährungsprobe ausbleiben. Der gebürtige Hamburger würde es hier mit Maxime Cressy oder Taro Daniel zu tun bekommen, ehe in Runde drei gemäß Setzliste der unangenehme Franzose Adrian Mannarino warten würde. Im Viertelfinale könnte es unterdessen zum großen Clash mit Novak Djokovic kommen, dem Zverev erst in der Freitagnacht knapp in drei Sätzen unterlegen war.

Kerber hingegen hätte spätestens in der dritten Runde eine richtig schwierige Aufgabe zu stemmen, würde es dort doch gemäß Setzliste gegen die Vorjahresfinalistin Garbine Muguruza gehen. Zuvor würde Kerber in Runde zwei die Siegerin des Duells zwischen Zarina Diyas und Tamara Zidansek treffen.

Köpfer mit möglichem Duell mit Thiem

Ein kniffliges Los bekam zudem Yannick Hanfmann ab. Der 29-Jährige aus Karlsruhe trifft auf den an Position sieben gesetzten Russen Andrej Rublew, Cedrik-Marcel Stebe (Vaihingen/Enz) bekommt es mit der Nummer 20 des Turniers, Felix Auger-Aliassime zu tun. "Die Auslosungen sind für einzelne Runden ganz okay, aber insgesamt schon knackig", sagte Michael Kohlmann, Herren-Chef im DTB dem SID.

Auch Andrea Petkovic bekam eine gesetzte Spielerin ab, die 33-Jährige aus Darmstadt trifft auf die Tunesierin Ons Jabeur. Auf Dominik Koepfer könnte nach einem Erstrundensieg gegen den Bolivianer Hugo Dellien bereits ein Duell mit US-Open-Sieger Dominic Thiem (Österreich) warten. - Die Erstrundenmatches mit deutscher Beteiligung:

Hier geht´s zum Damen-Draw für die Australian Open!

Hier geht´s zum Herren-Draw für die Australian Open!