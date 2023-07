Australian Open im Visier: Naomi Osaka trainiert bereits wieder!

Nur wenige Tage nach der Geburt ihres ersten Kindes hat Naomi Osaka wieder das Training aufgenommen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.07.2023, 16:41 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka will bei den Australian Open 2024 zurückkehren

Die vierfache Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka arbeitet an ihrem Comeback: Nur wenige Tage nach der Geburt ihrer Tochter wurde die Japanerin bereits wieder beim Training gesichtet. Videos in sozialen Netzwerken zeigen, wie sich die 25-Jährige auf ihre Rückkehr auf den Tennisplatz vorbereitet.

Spätestens bei den Australian Open 2024 will Osaka dann auch wieder an Turnieren teilnehmen. Daran ließ die ehemalige Weltranglistenerste, die in der Vergangenheit auch immer wieder offen über psychische Probleme sprach, in Interviews zuletzt keinen Zweifel.

"Ich freue mich, dass ich wieder spielen kann", meinte Osaka unlängst in einem "Vogue"-Interview. "Ich spiele Tennis, seit ich drei Jahre alt bin - und ich denke, es ist eines dieser Dinge, bei denen ich einen Schritt zurücktreten musste, um es mehr zu schätzen."

"Ich möchte auch einfach die Fans wieder einmal sehen. Während der Corona-Pandemie hat mich ihre Abwesenheit wirklich hart getroffen", so Osaka. Ihren bislang letzten Auftritt auf der Tour absolvierte die Japanerin im September des vergangenen Jahres bei ihrem Heimturnier in Tokio.