Australian Open: Kein Titel für Sania Mirza zum Grand-Slam-Abschied

Sania Mirza hat bei ihrem letzten Grand-Slam-Turnier den Titel im Mixed-Doppel knapp versäumt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.01.2023, 08:09 Uhr

© Getty Images Sania Mirza und Rohan Bopanna mussten sich im Finale der Australian Open 2023 geschlagen geben

Es wäre fast zu schön gewesen, um wahr zu sein, aber: Der Lauf der indischen Doppel-Legenden Sania Mirza und Rohan Bopanna wurde im Endspiel der Australian Open 2023 doch noch gestoppt. Denn die brasilianische Paarung Luisa Stefani und Rafael Matos setzte sich im letzten Match des Wettbewerbs mit 7:6 (2) und 6:2 durch. Für Mirza soll es der letzte Auftritt bei einem Grand-Slam-Turnier gewesen sein.

Auf der WTA-Tour möchte sich die 36-jährige Mirza, die in ihrer Karriere 36 Titel im Doppel holen konnte - darunter 2016 gemeinsam mit Martina Hingis auch jenen bei den Australian Open - noch zwei Mal zeigen: in Abu Dhabi mit Bethanie Mattek-Sands und in Dubai mit Madison Keys.

Bemerkenswert aber auch die Leistung von Luisa Stefani: Nachdem sie sich bei den US Open 2021 schwer am Knie verletzt hatte und erst nach einem Jahr Pause wieder zurückkehren konnte, holte sie die Titel in Chennai, Guadalajara, Montevideo und Adelaide 2. Übrigens jeweils mit unterschiedlichen Partnerinnen.