Rio Open live: Sebastian Ofner vs. Jaume Munar im TV, Livestream und Liveticker

Sebastian Ofner spielt in Runde eins der Rio Open 2024 gegen Jaume Munar. Das Match gibt es am Montag ab 23:30 Uhr MEZ live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 19.02.2024, 09:35 Uhr

© Getty Images Sebastian Ofner startet gegen Jaume Munar beim ATP-500er-Event in Rio.

Sebastian Ofner startet in die Rio Open gegen den Spanier Jaume Munar.

Nach seiner kurzfristigen Absage in Cordoba ist das Match gegen den Spanier Munar der erste Auftritt auf der Tour seit der Erstrundenniederlage gegen Thanasi Kokkinakis bei den Australian Open. Bisher begegneten sich beide Spieler lediglich auf der Challenger Tour. Die zwei Begegnungen entschied jeweils der Spanier für aich.

Ofner gegen Munar - hier gibt es das Match live

Das Match zwischen Sebastian Ofner und Jaume Munar gibt es am Montag ab 23:30 Uhr MEZ live im TV und Livestream bei Sky und TennisTV.

