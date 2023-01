Australian Open: Marin Cilic muss Teilnahme absagen

Marin Cilic wird aufgrund einer Knieverletzung nicht an den diesjährigen Australian Open teilnehmen. Ein Wettlauf gegen die Zeit steht indes Diego Schwartzman bevor.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.01.2023, 18:22 Uhr

© Getty Images Marin Cilic fehlt in Melbourne

Marin Cilic hat seine Teilnahme an den Australian Open 2023 am Mittwoch abgesagt. Der Weltranglisten-18. kann aufgrund einer Knieverletzung in Melbourne nicht an den Start gehen. Dasselbe Problem hatte den Kroaten bereits beim in den vergangenen Woche stattfindenden ATP-250-Turnier in Pune zum w. o. gezwungen.

Er sei "am Boden zerstört", teilte Cilic in den sozialen Medien, aber die Gesundheit stehe an erster Stelle. Im nächsten Jahr wolle er bei den Australian Open wieder angreifen. Vor fünf Jahren hatte der US-Open-Sieger von 2014 beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres das Finale erreicht.

Ein Fragezeichen steht zudem hinter der Teilnahme von Diego Schwartzman. Der Argentinier musste im Achtelfinale von Auckland wegen Adduktorenproblemen aufgeben und droht das Major-Event in Melbourne nun zu verpassen. Weitere Aufschlüsse soll eine Untersuchung am Donnerstag bringen.