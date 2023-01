Australian Open: Medvedev und Tsitsipas im Gleichschritt in Runde drei

Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas sind mit souveränen Drei-Satz-Erfolgen in die dritte Runde der Australian Open 2023 eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.01.2023, 12:57 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev hat sich nur in Satz eins von John Millman ärgern lassen

Die obere Hälfte im Tableau der Männer bei den Australian Open 2023 ist durch die Niederlage von Rafael Nadal gegen Mackenzie McDonald ein gutes Stück lichter geworden. Zwei Schwergewichte, die sich in den vergangenen beiden Jahren jeweils im Halbfinale getroffen haben, haben sich am Mittwochabend aber nichts zuschulden kommen lassen.

Da wäre zunächst Daniil Medvedev, der mit John Millman einen seltsamen ersten Satz austrug. Der Russe ging ein um´s andere Mal mit einem Break in Führung, Millman kam immer zurück. Bis er dann eben nicht mehr zurückkam. Nach dem 7:5 war der Rest Formsache, Medvedev gewann die Sätze zwei und drei mit 6:2 und 6:2. Nächste Gegner des US-Open-Champions von 2021 wird wohl Sebastian Korda werden.

Tsitsipas gegen einen Niederländer

Ein paar Minuten nach Medvedev machte sich auch Stefanos Tsitsipas auf den Weg in die dritte Runde, er tat dies beim 6:3, 6:0 und 6: gegen Rinky Hijikata in erwartungsgemäß souveräner Art und Weise. Tsitsipas bekommt nun in jedem Fall einen Niederländer vorgesetzt: entweder Botic van de Zandschulp oder Tallon Griekspoor.

US-Open-Halbfinalist Frances Tiafoe ließ gegen den jungen Chinesen Jungshen Shang nichts anbrennen, zog mit 6:4, 6:4 und 6:1 sicher in die nächste Runde ein. Dort trifft Tiafoe auf Karen Khachanov, der gegen Jason Kubler in vier Sätzen gewann.

