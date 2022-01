Australian Open: Muguruza und Swiatek sicher weiter, Kvitova ausgeschieden

Garbine Muguruza und Iga Swiatek haben bei den Australian Open souverän die zweite Runde erreicht. Die zweifache Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova musste ihren Traum von einem weiteren Grand-Slam-Triumph unterdessen bereits begraben.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.01.2022, 05:25 Uhr

© Getty Images Garbine Muguruza hatte in ihrer Erstrundenpartie kaum Probleme

Die Fans in der Rod Laver Arena bekamen zu Beginn des zweiten Turniertages keine Überraschung zu sehen: Sowohl Garbine Muguruza als auch Iga Swiatek qualifizierten sich ohne große Mühe für die zweite Runde. Die an Position drei gesetzte Muguruza setze sich zunächst gegen Claude Burel mit 6:3 und 6:4 durch, am Donnerstag wartet auf die 28-Jährige mit Alize Cornet die nächste Französin.

Noch etwas souveräner gestaltete Swiatek ihren ersten Auftritt bei den diesjährigen Australian Open: Die 20-Jährige schlug Harriet Dart nach umkämpftem Beginn und einem 1:3-Rückstand in Satz eins mit 6:3 und 6:0. Sie trifft nun auf Rebecca Peterson, die Lokalmatadorin Daria Saville nur fünf Games überließ.

Besser lief es hingegen für Samantha Stosur, die ihr Einzel-Karriereende durch einen 6.7 (5), 6:3 und 6:3-Erfolg über Robin Anderson um zumindest 48 Stunden nach hinten verschob. Die Australierin bekommt es in Runde zwei mit Anastasia Pavlyuchenkova zu tun.

Eine Überraschung gab es indes in der John Cain Arena. Die zweifache Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova unterlag Sorana Cirstea glatt mit 2:6 und 2:6. Die an Position sechs gesetzte Anett Kontaveit hatte anschließend mit Katerina Siniakova beim 6:2 und 6:3-Sieg hingegen leichtes Spiel.

