Australian Open: Nach Serena fehlt auch Venus Williams in Melbourne

Venus Williams wird ebenso wie Schwester Serena nicht an den Australian Open 2022 teilnehmen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.01.2022, 13:21 Uhr

© Getty Images Venus Williams wird nicht an den Australian Open teilnehmen

Ach Kinder, wie die Zeit vergeht: 2017 standen sich Serena und Venus Williams bei den Australian Open noch im Finale gegenüber, fünf Jahre später werden die beiden Schwestern in Melbourne gar nicht erst antreten. "The Daily Telegraph" bestätigte am Samstag das Fernbleiben von Venus Williams, Grund für die Absage wurde keiner genannt.

Die ältere der beiden Williams-Schwestern hätte für die Australian Open eine Wildcard benötigt, da sie in der Weltrangliste aktuell nur mehr auf Platz 318 steht. Die siebenfache Einzel-Grand-Slam-Siegerin konnte seit Ende August aufgrund einer Beinverletzung kein Match mehr bestreiten.

Da Serena Williams ihre Teilnahme bereits vor rund einem Monat abgesagt hatte, werden die Australian Open erstmals seit 1997 ohne zumindest eine der zwei Schwestern über die Bühne gehen.

Hoffnungen machen dürfen sich indes vier Australierinnen: Da Venus Williams die letzte der acht Wildcards für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres nicht in Anspruch nehmen wird, dürfen Lizette Cabrera, Ellen Perez, Seone Mendez und Priscilla Hon mit einem direkten Freifahrtschein ins Hauptfeld spekulieren.