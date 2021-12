Australian Open: Naomi Osaka, Daniil Medvedev & Co in Down Under gelandet

Naomi Osaka, Daniil Medvedev & Co sind bereits in Australien gelandet. Während die Herren bereits am 1. Januar in den ATP Cup starten, beginnt die WTA-Tour am 3. Januar mit den Events in Adelaide und Melbourne.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 28.12.2021, 11:17 Uhr

Naomi Osaka ist in Down Under gelandet

Diese Bilder machen Freude: Die ersten Tennis-Asse sind bereits in Down Under gelandet, wo in wenigen Tagen die Tennis-Saison 2022 feierlich eröffnet wird. Und zwar mit prominent-besetzten Turnieren, gibt sich doch nahezu die gesamte Elite bei den Herren beim ATP Cup die Ehre. Und bei den Damen? Dort dürfen sich die Events in Adelaide und Melbourne über ein regelrechtes Star-Ensemble freuen.

Sage und schreibe sieben der besten zehn Spielerinnen der WTA-Charts werden beim WTA-500-Event von Adelaide an den Start gehen. Beim Event von Melbourne, das einen Tag später - am 4. Januar - starten wird, gelten Naomi Osaka, Emma Raducanu und Simona Halep als Headliner.

Corona-Pech für Shapovalov

Erstere ist nun bereits in Down Under gelandet, wie in den sozialen Medien zu sehen war. Die Japanerin war rund 16 Stunden per Flug nach Australien gereist. Bei den Herren ist zudem die Nummer zwei der ATP-Charts bereits angekommen: Daniil Medvedev verkündete sein Eintreffen in Down Under über seinen Twitter Account. Auch Grigor Dimitrov teilte bereits Bildmaterial aus der Rod Laver Arena.

Weniger erfreulich ist die Ankunft in Australien indes für Denis Shapovalov verlaufen. Der kanadischer Youngster wurde in Sidney positiv auf COVID-19 getestet und wird nun aller Voraussicht nach beim ATP Cup fehlen. Inwieweit sich der 22-Jährige nun fristgerecht für die Australian Open in Wettkampfform bringen wird können, bleib abzuwarten. Die Quarantäne endet für Shapovalov planmäßig am 4. Januar.