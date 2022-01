Australian Open: Naomi Osaka und Andy Murray streuen einander Rosen

Naomi Osaka und Andy Murray haben am Mittwoch über die sozialen Medien ihren tiefsten Respekt füreinander zum Ausdruck gebracht. Der Schotte zeigte sich von Osakas bisherigen Auftritten in Australien ebenso beeindruckt, wie es der Kampfgeist des ehemaligen Weltranglistenersten der Japanerin angetan hat.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 19.01.2022, 18:28 Uhr

Naomi Osaka marschiert bislang bei den Australian Open

Zugegeben, es ist nicht einfach, Parallelen zwischen den bisherigen Auftritten von Naomi Osaka und Andy Murray bei den Australian Open auszumachen. Während die vierfache Grand-Slam-Siegerin bislang durch das Turnier marschiert, in ihren zwei Matches erst zehn Spiele abgeben musste, entwickelte sich das Auftaktmatch für Andy Murray gegen Nikoloz Basilashvili zur Schlacht. Die der Schotte schlussendlich in fünf Sätzen für sich entscheiden konnte.

Dementsprechend war am Mittwoch Regeneration angesagt für den 34-jährigen aus Glasgow, die dieser nutzte, um seinen Kolleginnen und Kollegen bei der Arbeit zuzusehen. Und dabei - wer will es ihm verdenken - an Naomi Osakas Zweit-Runden-Duell mit Madison Brengle nicht vorbeikam. Der Auftritt der 24-Jährigen jedenfalls, er schien Murray einigermaßen zu imponieren.

Sauberer schlagen als Osaka und härter kämpfen als Murray?

"Gibt es jemanden, der den Ball von der Grundlinie sauberer schlägt als Naomi Osaka?", warf der ehemalige Weltranglistenerste über die sozialen Medien in den Raum. Ein Lob, mit dem Murray die Japanerin durchaus zu verzücken wusste, diese konterte einige Stunden nach ihrem Erfolg: "Gibt es jemanden, der sein Herz auf der Zunge trägt und härter kämpft als Andy Murray?"

Es steht außer Zweifel, dass die beiden Ausnahmekönner diese Attribute auch bei ihren kommenden Auftritten in Down Under an den Tag legen werden, ja, durchaus müssen. Für Murray geht in Runde zwei es am Donnerstag gegen den Japaner Taro Daniel, Osaka wiederum bestreitet ihr Dritt-Runden-Duell mit der formstarken US-Amerikanerin Amanda Anisimova.

