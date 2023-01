Australian Open: Novak Djokovic - "Hoffe, es bereitet mir keine Probleme"

Novak Djokovic geht zwar als absoluter Topfavorit in die Australian Open, hatte im Vorfeld dieser aber mit leichten körperlichen Problemen zu kämpfen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 14.01.2023, 17:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Novak Djokovic ist Titelaspirant Nummer eins bei den Australian Open

Eine von vielen Fragen in Bezug auf die Person Novak Djokovic lässt sich bereits mit überwiegender Sicherheit beantworten: Das australische Publikum hegt nach dem Einreisefiasko im Vorjahr keinen Groll gegenüber Australian-Open-Seriensieger. Nein, vielmehr weiß der Mann aus Belgrad einen Großteil der Tennisfans in Down Under hinter sich, erfreut sich bislang hoher Beliebtheit. Das war bereits in Adelaide offensichtlich - und wurde nun bei den ersten Trainingstagen in Melbourne nichts als bestätigt

Eine andere, nicht minder brisante Fragestellung ergab sich hingegen erst aus der jüngsten Vergangenheit: Primär nämlich aufgrund dessen, dass Djokovic nach mehreren kleineren Schreckmomenten beim ATP-250-Event von Adelaide nun auch in Melbourne eine Trainingseinheit mit seine Finalgegner aus 2021, Daniil Medvedev, aufgrund von Schmerzen im Oberschenkel hat abbrechen müssen. Also: Wie sehr beeinträchtigt dieses Wehwehchen den serbischen Überflieger wirklich?

Oberschenkel sollte keine Probleme bereiten

Die kurze Antwort: ein bisschen. Die lange: "In den letzten sieben Tagen hatte ich ehrlich gesagt ein wenig damit zu kämpfen. Zum Glück ist es kein großes Problem. Bisher konnte ich trainieren, an Wettkämpfen teilnehmen und Punkte und Sätze spielen", sagte Djokovic beim Media Day. "Das ist also positiv. Natürlich bin ich ein bisschen vorsichtiger geworden. Ich gebe in den Trainingseinheiten nicht alles, ich spare Energie für die nächste Woche. Ich hoffe, dass ich dadurch keine Probleme bekomme."

Grundsätzlich sei Djokovic nämlich ein Spieler, der in der Vorbereitung sehr penibel darauf hinarbeitet, an einem Punkt X an sein Leistungsmaximum hinzukommen. "Das Ideal ist, dass man bei den großen Turnieren sein bestes Niveau erreicht. So versuche ich, meine Saison zu planen. Wir versuchen, zu verstehen, wo wir das Maximum erreichen wollen und wo wir den Pokal in die Höhe stemmen wollen", erklärte Djokovic, für den es in dieser Phase seiner Laufbahn im Fokus stehe, seine mentale Fitness und eine gewisse Frische am Platz aufrecht zu erhalten.

Djokovic: "Will der Beste sein"

Nach Australien ist Novak Djokovic folglich primär deshalb gekommen, um beim ersten Major-Event des Jahres den Titel, seinen 22. auf Grand-Slam-Niveau, zu gewinnen - daraus macht der Serbe auch keinen Hehl: "Deshalb spiele ich weiterhin professionell Tennis, denn ich will der Beste sein, ich will die größten Turniere der Welt gewinnen. Das ist kein Geheimnis. Das ist einer der Gründe, warum ich nach Australien zurückkommen wollte", so Djokovic, der betonte, in guter Verfassung zu sein - und sich seiner guten Chancen auf den Titelgewinn bewusst zu sein.

Titel alleine seien aber nicht alles, das betonte der Serbe gleichwohl auch: "Es ist wichtig, ein gutes Gleichgewicht zwischen dem Setzen von Zielen und dem Versuch, sie als Profi zu erreichen, zu haben, aber auf der anderen Seite spiele ich Tennis, weil ich es liebe. Es gibt mir wunderbare Emotionen - manchmal auch das Gegenteil", erklärte Djokovic. Und damit dieses "Gegenteil" nicht eintritt, will der Mann aus Belgrad in wenigen Tagen Grand-Slam-Titel Nummer 22 gewinnen. Dabei soll auch die Routine helfen: "Die Erfahrung, die man unter diesen besonderen Umständen gemacht hat, hilft dabei, den richtigen Ansatz zu finden und die Dinge auf die richtige Weise zu tun."