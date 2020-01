Australian Open: Philipp Kohlschreiber vs Marcos Giron im TV, Livestream und Liveticker

Bei Marcos Giron verhält es sich umgekehrt, er will in die Top 100. Wer das mit 26 nicht schafft, der wird es wohl auch nicht schaffen, da kann man schon von der letzten Chance sprechen in 2020. Die Grundlage dafür hat er im Vorjahr gelegt, der Kalifonier gewann zwei Challenger in Orlando und Houston, beim Masters in Indian Wells fiel er der Tenniswelt erstmals wirklich auf. Mit einer Wild Card durch die Quali gekämpft, dann im Hauptwettbewerb zwei Siege gegen Jeremy Chardy und Alex de Minaur, dann eine richtig knappe Drei-Satz-Niederlage gegen Raonic. Das macht richtig was her.