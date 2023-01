Australian Open: Pütz, Mies, Otte im Doppel dabei

Mit Tim Pütz, Andreas Mies und Oscar Otte sind drei deutsche Spieler im Doppel-Tableau der Australian Open 2023 vertreten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.01.2023, 04:52 Uhr

© Getty Images Tim Pütz tritt in Melbourne mit Nicolas Mahut an

Wie es heißt, kann es passieren, dass während der Australian Open an nur einem Tag alle vier Jahreszeiten erlebt werden können. Am Mittwoch waren es schon mal die Vorboten eines regnerischen Herbstes, die zumindest die Austragung der meisten Doppel-Matches unmöglich machten. Was nicht weiter schlimm ist. Noch ist ja genug Zeit.

Was uns aber die Gelegenheit gibt, einen genaueren Blick auf das Tableau der Paarläufer zu richten. Aus deutscherSicht nehmen schließlich drei Spieler am ersten Major des Jahres 2023 teil. Da wäre zunächst Tim Pütz, dessen neuer Partner Kevin Krawietz in Melbourne nicht dabei ist, weil er dieser Tage erstmals Vater wird. Pütz hat sich mit Nicolas Mahut zusammen getan und beginnt gegen Nicolas Barrientos und Ariel Behar. Andreas Mies spielt in dieser Saison mit John Peers. Die beiden gehen als Nummer 14 gesetzt ins Rennen und eröffenen gegen die Inder Yuki Bhambri und Saketh Myneni. Und auch Oscar Otte hat für das Doppel genannt. der Kölner spielt mit Ilya Ivashka gegen Tomislav Brkic und Gonzalo Escobar.

Tsitsipas mit Bruder am Start

Angeführt wird das Teilnehmerfeld von Wesley Koolhof und Neal Skupski, dem punktemäßig besten Doppel des vergangenen Jahres. Als Nummer zwei starten die ATP-Weltmeister und US-Open Champions von 2022, Joe Salisbury und Rajeev Ram. Nicht dabei sind bekanntlich die Titelverteidiger: denn Nick Kyrgios musste aufgrund einer Knieverletzung absagen. Vor knapp zwölf Monaten hatte Kyrgios gemeinsam mit Thanasi Kokkinakis überraschend den Titel geholt.

Interessant übrigens: Von den absoluten Spitzenspielern hat lediglich Stefanos Tsitsipas auch für das Doppel genannt. Der Grieche tritt mit Bruder Petros an und startet gegen Ramkumar Ramanathan und Miguel Angel Reyes-Varela.

