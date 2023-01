Australian Open: Rafael Nadal - Auf der Suche nach dem Selbstvertrauen

Rafael Nadal sieht sich in einer veritablen Ergebniskrise. Dennoch strahlt der Weltranglistenzweite angesichts der anstehenden Australian Open Zuversicht aus.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 14.01.2023, 17:07 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Rafael Nadal ist 2023 noch ohne Sieg

Es braucht schlichtweg mehr, um Rafael Nadal vor versammelter Presse aus der Ruhe zu bringen. Und so sprach der Weltranglistenzweite auch über die völlig untypische Niederlagenserie, in die sich der Spanier saisonübergreifend manövrierte, mit seiner gewohnten Gelassenheit: "Ich habe mehr verloren als sonst, das ist Teil des Geschäfts. Ich muss die Situation akzeptieren", so Nadal, der sich "ohne jeden Zweifel" verwundbar fühle. Gleichzeitig aber sei Nadal bescheiden genug, um diesen Umstand zu akzeptieren und seine Energie darin zu investieren, wieder zurück auf die Siegerstraße zu kommen.

Am Ende geht es ja nur um das Selbstvertrauen - das weiß auch Nadal: "Ich muss das Momentum und das Selbstvertrauen mit Siegen wieder aufbauen, aber es stimmt, dass ich mehr als sonst verloren habe" sagte Nadal, der beim United Cup keinen Sieg für das spanische Team beisteuern konnte. "Ich muss um die Siege kämpfen. Ich habe in den ersten beiden Partien des Jahres nicht schlecht gespielt, ich habe gegen zwei starke Gegner verloren, aber ich hatte die Chance, zu gewinnen." Beim neugeschaffenen Team-Event musste sich der Mallorquiner gegen Alex de Minaur und Cameron Norrie jeweils in drei Sätzen geschlagen geben.

Nadal mit kniffliger Aufgabe

Nun, ab Montag, gibt es für Nadal nichts mehr zu abzuwarten: Gegen das schwierige Auftaktlos Jack Draper wird der Spanier bereits in Runde eins eine durchaus ansehnliche Leistung brauchen. Umso wichtiger ist es, dass die Gefühlslage eine gute ist beim Stier aus Manacor: "Ich bin seit drei Wochen hier und trainiere jeden Tag unter diesen Bedingungen", sagte Nadal. "Ich weiß nicht, was am Montag passieren wird, aber mein Gefühl sagt mir, dass ich jetzt besser bin als noch vor drei Wochen." Bei den Australian Open hat der 36-Jährige seinen Vorjahrestitel zu verteidigen.

Ein bedeutsamer Sieg, aber keiner, der in der aktuellen Situation eine Rolle spiele: "Der Sport ist schnelllebig. Was 2022 passiert ist, bleibt in der Vergangenheit. Was im letzten Jahr passiert ist, wird für immer in meinem Herzen und meiner Erinnerung bleiben. Es war einer der emotionalsten Siege meiner Karriere", sagte der Spanier. Seither hat sich viel geändert - auch und insbesondere im Privatleben des Mallorquiners. Seit einigen Monaten ist Nadal Vater, ein Umstand, der zunächst einiges für den Spanier verändert habe.

Jetzt aber, das betonte der 36-Jährige, habe das keinen Einfluss auf seine Arbeit auf und neben dem Platz. "Ich kann meine üblichen Einheiten machen und so viel trainieren, wie ich kann. Ich trainiere wahrscheinlich mehr als je zuvor. In diesen drei Wochen habe ich mehr trainiert als in den letzten zehn Jahren", so Nadal, der - trotz aller Bescheidenheit - ruhig und subtil den Fehdehandschuh in Richtung Konkurrenz warf: "Ich habe das Gefühl, dass ich mich verbessere, ich fühle mich schneller mit meinen Beinen. Ich hoffe, dass ich ein gutes Australian Open spielen kann, aber man weiß nie, was passieren kann. Ehrlich gesagt, ich fühle mich bereit." Das muss Nadal auch.