Australian Open: Reilly Opelka fehlt in Melbourne

Aufschlaghüne Reilly Opelka wird nicht an den Australian Open 2023 teilnehmen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.01.2023, 18:38 Uhr

© Getty Images Reilly Opelka muss sich noch etwas gedulden

Reilly Opelka verpasst nach den US Open bereits das zweite Grand-Slam-Turnier in Folge: Wie am Mittwoch bekannt wurde, wird der 25-Jährige nicht an den diesjährigen Australian Open teilnehmen können. Ein offizieller Grund für die Absage des Weltranglisten-38. ist derzeit nicht bekannt.

Allerdings ist davon auszugehen, dass Opelka nach wie vor an den Folgen seiner im August durchgeführten Hüftoperation laboriert. Seinen bislang letzten Auftritt absolvierte der Aufschlagriese beim ATP-500-Turnier in Washington, wo er Nick Kyrgios in der Runde der letzten 16 in zwei Sätzen unterlag.

Wann und wo Opelka auf die Tour zurückkehren wird, steht aktuell noch in den Sternen. Bei den Australian Open hatte der ehemalige Weltranglisten-17. im Vorjahr die dritte Runde erreicht. Dort setzte es für ihn gegen Denis Shapovalov eine Viersatzniederlage.

Nutznießer der Absage ist Zhizhen Zhang, der somit direkt im Hauptfeld der Australian Open steht. Für den Chinesen wird es die insgesamt dritte Teilnahme im Main Draw eines Grand-Slam-Turniers sein.