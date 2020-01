Der erste Punkt geht an Millman, dann will Federer den Aufschlag angreifen, setzt seine Vorhand aber ins Aus. Bei 30:0 schenkt Millman aber seinen zweiten Doppelfehler her. Ist jetzt noch nicht all zu dramatisch. Könnte es aber werden. Denn auch der dritte Aufschlag in Folge geht ins Netz.